Animali maltrattati: aperto uno sportello Lav anche a Bergamo

Con l’obiettivo di rafforzare un’attività che Lav porta avanti da quasi 50 anni in tutta Italia, è stato inaugurato nella mattina di mercoledì 29 gennaio lo Sportello virtuale territoriale di Bergamo contro i maltrattamenti sugli animali alla presenza dei rappresentanti Lav locali e nazionali, dell’assessore all’Ambiente del Comune di Bergamo, Oriana Ruzzini, il comandante della Polizia provinciale, Matteo Copia, e il consigliere regionale Davide Casati. Gli Sportelli Lav contro i maltrattamenti sugli animali rappresentano un punto di riferimento per salvare animali in difficoltà o vittime di violenze, operando in sinergia con le istituzioni competenti. Questi sportelli raccolgono segnalazioni su comportamenti illeciti nei confronti degli animali e collaborano con le Forze di Polizia per intervenire tempestivamente.

A Bergamo lo Sportello può raccogliere da oggi segnalazioni attraverso un numero telefonico (3441362519), un indirizzo e-mail ([email protected]) e un sito web appositamente ideato per agevolare le denunce: https://segnalazioni.lav.it/ . Lo sportello virtuale a Bergamo, gestito dall’avvocata di Bergamo Sara Veri è il primo in Lombardia, è da oggi a disposizione dei cittadini per segnalare casi di maltrattamenti o abusi di ogni specie di animali, garantendo un contatto diretto con Lav.

Salvati 771 animali

Ogni anno in Italia si registrano circa 9mila procedimenti giudiziari per reati contro gli animali, una denuncia in media ogni 55 minuti. A questi numeri si aggiungono numerosi reati «sommersi» che non vengono denunciati. Gli Sportelli Lav già attivi in altre città – Trento, Verona, Bari (aperti nel 2022), Lucca e Bologna (aperti nel 2023) – hanno finora gestito oltre 1.549 segnalazioni, salvando complessivamente 771 animali (dati aggiornati al 31 dicembre 2024).

In Lombardia, nel corso del 2023, i procedimenti registrati presso le diverse Procure dimostrano l’entità del problema. Bergamo è la seconda provincia lombarda per numero di procedimenti con 167 procedimenti e 80 indagati. La prima, con 323 procedimenti e 266 indagati è la provincia di Brescia. Questi numeri, ancora troppo elevati, richiedono un cambio di direzione. La Lav di Bergamo negli ultimi anni ha ricevuto segnalazioni di ogni tipo: da cani tenuti alla catena (molti sono ancora i casi nella provincia di Bergamo, nonostante sia illegale), sfruttamenti di animali nelle sagre tradizionali del territorio e segnalazioni di maltrattamenti legati al mondo del circo. L’apertura dello Sportello di Bergamo rappresenta un importante passo avanti per intervenire più efficacemente sul territorio lombardo e favorire le segnalazioni, primo fondamentale passo per salvare animali di ogni specie in pericolo.

