Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Mercoledì 11 Febbraio 2026

Anziana fragile sfruttata: sequestro da 1,1 milioni alla nipote

IL CASO. Operazione della Guardia di finanza di Bergamo: contestate la circonvenzione di incapace e l’autoriciclaggio. Sotto chiave denaro, titoli e immobili.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Un patrimonio progressivamente svuotato, fino a superare il milione di euro. È quanto hanno ricostruito i militari del Comando provinciale della Guardia di finanza di Bergamo nell’ambito di un’attività investigativa mirata alla tutela delle persone più fragili. Al centro della vicenda una donna anziana, riconosciuta invalida al 100% e affetta da una grave compromissione delle condizioni mentali e fisiche. L’indagine è scattata dopo il decesso dell’anziana, quando gli eredi hanno ipotizzato un rilevante depauperamento del suo patrimonio, ritenendo che potesse essere stato compiuto dalla nipote.

L’assistenza e il ricovero in Rsa

Gli accertamenti, condotti dal Nucleo di polizia economico-finanziaria di Bergamo sotto il coordinamento della Procura della Repubblica, hanno permesso di ricostruire una vicenda che affonda le radici nel 2007. In quell’anno la donna era stata affidata alle cure del fratello, che insieme alla figlia – nipote dell’anziana – si era dichiarato disponibile ad assisterla.

Con il passare del tempo, tuttavia, l’assistenza prestata si sarebbe rivelata inadeguata. Le condizioni di salute della donna sarebbero progressivamente peggiorate, fino a rendere necessario il ricovero in una Residenza sanitaria assistenziale (Rsa). Qui, grazie a cure continuative e appropriate, la qualità della vita dell’anziana avrebbe registrato un sensibile miglioramento.

Le operazioni sul conto corrente

Parallelamente, le Fiamme gialle hanno concentrato l’attenzione sulla gestione del patrimonio. Dalle verifiche sarebbe emerso che la nipote, approfittando dello stato di vulnerabilità della zia, avrebbe operato in via esclusiva su un conto corrente cointestato.

Nel tempo sarebbero state effettuate numerose operazioni bancarie: prelievi di contante, movimentazioni finanziarie e sottoscrizioni di polizze assicurative, fino alla sostanziale disponibilità dell’intero patrimonio dell’anziana. Condotte che, secondo quanto ricostruito, sarebbero proseguite anche dopo il ricovero della donna in Rsa. Emblematico, tra gli episodi contestati, la sottoscrizione di una polizza vita del valore di 200 mila euro, con la nipote indicata quale unica beneficiaria in caso di morte. Somma che sarebbe stata poi effettivamente incassata dopo il decesso della zia.

Le ipotesi di reato e il sequestro

Secondo l’impostazione accusatoria, i fatti si inserirebbero in un più ampio contesto di sfruttamento sistematico di una persona incapace di tutelare autonomamente i propri interessi economici. Alla luce degli elementi raccolti, l’Autorità giudiziaria ha ravvisato le ipotesi di reato di circonvenzione di persona incapace e autoriciclaggio. Il giudice per le indagini preliminari ha quindi disposto un decreto di sequestro preventivo di denaro, titoli e immobili per un valore complessivo superiore a 1,1 milioni di euro, cifra ritenuta corrispondente alle somme indebitamente sottratte all’anziana.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Sociale
famiglia
Povertà
Economia, affari e finanza
Finanza (generico)
Giustizia, Criminalità
Processo
Guardia di Finanza