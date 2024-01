Anziana investita da auto pirata in via Maj, individuato il conducente

La polizia locale di Bergamo ha individuato l’automobilista che venerdì 5 gennaio, verso le 17, aveva investito una donna di 81 anni in via Maj e si era allontanato. Gli agenti hanno visionato i filmati delle telecamere e ricostruito il tragitto dell’auto, le pattuglie hanno quindi perlustrato tutte le vie della zona del possibile punto di arrivo del veicolo e hanno individuato il conducente, un uomo di 76 anni residente a Bergamo. L’automobilista è stato denunciato per omissione di soccorso, fuga e lesioni gravissime. L’anziana è ancora ricoverata all’ospedale «Papa Giovanni XXIII» di Bergamo in prognosi riservata.