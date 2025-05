Arrestata a Bergamo per traffico di droga: su di lei un mandato europeo

Nella mattinata di giovedì 8 maggio, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Bergamo hanno arrestato una 39enne ricercata in ambito europeo per traffico internazionale di droga . La donna, residente a Bergamo, era al centro di un’indagine della Polizia rumena, che la ritiene parte di un’ organizzazione criminale dedita allo spaccio di cocaina nella contea di Iasi.

Gestiva i pagamenti del gruppo criminale

Il mandato d’arresto era stato segnalato il 7 aprile dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia. Dopo giorni di appostamenti e pedinamenti, la donna è stata bloccata mentre rientrava a casa. Avrebbe gestito i pagamenti per il gruppo, ricevendo il denaro su propri conti bancari. Il marito è già detenuto per gli stessi reati. Ora si trova nel carcere di Bergamo, in attesa di estradizione.