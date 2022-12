Arriva la Pit’sa, in via Pitentino la pizzeria che combatte i pregiudizi

La pizzeria Pit’sa, che ha aperto i battenti nella giornata di giovedì 1 dicembre in via Pitentino, ha un obiettivo speciale, che non è solo far mangiare bene i suoi clienti. Il locale punta ad un traguardo più ambizioso : «Dimostrare che i ragazzi con la sindrome di down sanno lavorare bene, combattendo ogni pregiudizio e offrendo loro nuove opportunità di lavoro», come spiegano i titolari, Valentina e Giovanni. Nella pizzeria lavoreranno sette ragazzi con la sindrome di down, assunti con un tirocinio di inclusione sociale e con un contratto di tirocinio extra-curriculare valido per sei mesi.