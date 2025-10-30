Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Giovedì 30 Ottobre 2025

Asfaltature notturne in via Moroni dal 30 ottobre, modifiche alla viabilità- I dettagli

I LAVORI. Continua il cantiere della E-Brt, il bus elettrico che collegherà Bergamo a Dalmine. Completata la rotatoria di via Promessi Sposi.

La rotatoria tra via Moroni, via Promessi Sposi e via Tiepolo. Per il cantiere delle e-brt, il bus elettrico che collegherà Bergamo a Dalmine asfaltature notturne previste in via Moroni dal 30 ottobre al 7 novembre
La rotatoria tra via Moroni, via Promessi Sposi e via Tiepolo. Per il cantiere delle e-brt, il bus elettrico che collegherà Bergamo a Dalmine asfaltature notturne previste in via Moroni dal 30 ottobre al 7 novembre

Bergamo

Proseguono i lavori per la realizzazione del nuovo corridoio E-Brt Bergamo – Dalmine – Verdellino, il sistema di trasporto rapido elettrico che collegherà la città con l’area sud-ovest della provincia (clicca qui per vedere l’intero progetto).

Completata la nuova rotatoria

È stata completata la nuova rotatoria all’incrocio tra via Moroni, via Promessi Sposi e via Tiepolo, nel territorio comunale di Bergamo. A partire da giovedì 30 ottobre e fino a venerdì 7 novembre, sono in programma lavori di asfaltatura notturni, dalle 21 alle 6 del mattino successivo, che comporteranno sensi unici alternati e deviazioni temporanee.

Le fasi dei lavori

Le operazioni di asfaltatura si svolgeranno in due fasi distinte:

Fase 1 – Direzione Bergamo

Durante la prima fase, verrà asfaltato il lato in direzione Bergamo. In via Moroni sarà istituito un senso unico alternato regolato da impianto semaforico e movieri. Chiusura temporanea dell’immissione da via Tiepolo su via Moroni. Le auto in uscita dai parcheggi di via Tiepolo saranno obbligate a svoltare verso via Grumellina, da dove sarà possibile proseguire sia verso Bergamo che verso Dalmine.

Fase 2 – Direzione Dalmine

Nella seconda fase, si procederà con l’a sfaltatura del lato in direzione Dalmine. Anche in questo caso sarà attivato un senso unico alternato su via Moroni, regolato da semaforo e movieri. L’intersezione tra via Promessi Sposi e via Moroni sarà chiusa in entrambe le direzioni (ingresso e uscita). Il traffico su via Promessi Sposi verrà deviato all’interno del quartiere, con obbligo di inversione del senso di marcia nel tratto compreso tra i civici 1 e 3.

Modifiche al servizio di trasporto pubblico

Durante i lavori notturni (21–6), il percorso della linea 5 sarà temporaneamente modificato: gli autobus non entreranno nel quartiere Villaggio degli Sposi, ma proseguiranno lungo la SP525. Verrà istituita una fermata provvisoria in direzione Bergamo in via Grumello 4 (prima di via della Grumellina). La fermata provvisoria in direzione Lallio su via Moroni sarà spostata di circa 20 metri in avanti, dopo l’incrocio con via Promessi Sposi. Nel corso della giornata, il servizio manterrà i percorsi attualmente in vigore, con transito da via Promessi Sposi solo in direzione Treviolo.

Un passo avanti per l’E-Brt

L’intervento rappresenta un passaggio fondamentale nel cantiere dell’E-Brt, infrastruttura destinata a potenziare la mobilità sostenibile tra Bergamo e i comuni limitrofi , migliorando la fluidità del traffico e la sicurezza della circolazione lungo l’asse di via Moroni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Dalmine
Verdellino
Economia, affari e finanza
Trasporti
Politica
Enti locali
Disastri, Incidenti
Incidente (generico)
Ambiente
inquinamento
E-Brt