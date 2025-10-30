Asfaltature notturne in via Moroni dal 30 ottobre, modifiche alla viabilità- I dettagli

Proseguono i lavori per la realizzazione del nuovo corridoio E-Brt Bergamo – Dalmine – Verdellino, il sistema di trasporto rapido elettrico che collegherà la città con l’area sud-ovest della provincia (clicca qui per vedere l’intero progetto).

Completata la nuova rotatoria

È stata completata la nuova rotatoria all’incrocio tra via Moroni, via Promessi Sposi e via Tiepolo, nel territorio comunale di Bergamo. A partire da giovedì 30 ottobre e fino a venerdì 7 novembre, sono in programma lavori di asfaltatura notturni, dalle 21 alle 6 del mattino successivo, che comporteranno sensi unici alternati e deviazioni temporanee.

Le fasi dei lavori

Le operazioni di asfaltatura si svolgeranno in due fasi distinte:



Fase 1 – Direzione Bergamo

Durante la prima fase, verrà asfaltato il lato in direzione Bergamo. In via Moroni sarà istituito un senso unico alternato regolato da impianto semaforico e movieri. Chiusura temporanea dell’immissione da via Tiepolo su via Moroni. Le auto in uscita dai parcheggi di via Tiepolo saranno obbligate a svoltare verso via Grumellina, da dove sarà possibile proseguire sia verso Bergamo che verso Dalmine.

Fase 2 – Direzione Dalmine

Nella seconda fase, si procederà con l’a sfaltatura del lato in direzione Dalmine. Anche in questo caso sarà attivato un senso unico alternato su via Moroni, regolato da semaforo e movieri. L’intersezione tra via Promessi Sposi e via Moroni sarà chiusa in entrambe le direzioni (ingresso e uscita). Il traffico su via Promessi Sposi verrà deviato all’interno del quartiere, con obbligo di inversione del senso di marcia nel tratto compreso tra i civici 1 e 3.

Modifiche al servizio di trasporto pubblico

Durante i lavori notturni (21–6), il percorso della linea 5 sarà temporaneamente modificato: gli autobus non entreranno nel quartiere Villaggio degli Sposi, ma proseguiranno lungo la SP525. Verrà istituita una fermata provvisoria in direzione Bergamo in via Grumello 4 (prima di via della Grumellina). La fermata provvisoria in direzione Lallio su via Moroni sarà spostata di circa 20 metri in avanti, dopo l’incrocio con via Promessi Sposi. Nel corso della giornata, il servizio manterrà i percorsi attualmente in vigore, con transito da via Promessi Sposi solo in direzione Treviolo.

Un passo avanti per l’E-Brt