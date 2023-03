Riaperta l’uscita della Grumellina. L’Asse rimane ristretto verso Curno - Foto e video

Nella mattinata di giovedì 23 marzo, come previsto da un’ordinanza emanata mercoledì pomeriggio dalla Provincia di Bergamo, lo svincolo della Grumellina è stato riaperto in uscita dall’asse interurbano verso la strada provinciale 525. Si tratta di uno dei «tappi» che nei giorni scorsi, insieme al restringimento della carreggiata in direzione Curno, hanno reso difficoltosa la circolazione sull’Asse interurbano, con lunghe code da Seriate in direzione Curno.