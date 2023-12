Assegno di inclusione, domande al via: interessate 3.600 famiglie bergamasche

Sarà un lunedì particolare - il 18 dicembre. per chi necessita dei sostegni economici previsti dal nuovo Assegno di inclusione (Adi), la misura per supportare i nuclei familiari con almeno una persona con disabilità, minori, over 60 o in condizioni di svantaggio, inserite nei programmi di assistenza dei servizi sociosanitari territoriali: da domani, infatti, sarà possibile presentare le domande per ottenere il pagamento dell’assegno già da fine gennaio 2024.

Gli utenti, con due settimane di anticipo rispetto all’entrata in vigore della misura che dal 1° gennaio sostituirà il Reddito di cittadinanza (per la platea dei «non occupabili»), potranno presentare la domanda di Adi con modalità telematica all’Inps (tramite Spid) o presso i patronati e, da gennaio 2024, anche dai Caf. L’assegno è riconosciuto ai nuclei familiari con un Isee non superiore a 9.360 euro. L’introduzione dell’Adi segue l’avvio del Supporto formazione e lavoro (Sfl), partito lo scorso primo settembre per le persone attivabili al lavoro. L’indennità Adi sarà erogata attraverso la Carta di inclusione emessa da Poste italiane, a differenza del Sfl, erogato via bonifico. L’importo massimo annuo è di 6mila euro, incrementabile in base alla composizione del nucleo familiare e alle necessità abitative. L’indennità può essere rinnovata per 12 mesi dopo un mese di sospensione. Presentata la domanda sul portale dell’Inps, l’utente è poi accompagnato a iscriversi sulla piattaforma Siisl, il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa, per sottoscrivere il Patto di attivazione digitale del nucleo familiare. Dal mese successivo alla sottoscrizione del Pad vi sarà l’erogazione del beneficio economico. Entro 120 giorni dalla domanda, i componenti del nucleo familiare verranno convocati dai Servizi sociali.

Una procedura articolata che lascia perplessi sindacati e patronati bergamaschi, sul metodo e nel merito. Per Emmanuele Comi, direttore del patronato Inca Cgil Bergamo, «la domanda di Adi è tutt’altro che banale. I requisiti reddituali e patrimoniali richiedono un Isee valido relativo al 2024 (impossibile per i Caf verificare fino almeno all’8 gennaio) e al cittadino è richiesta anche l’attivazione del Patto di attivazione digitale (Pad), cioè la profilazione col proprio curriculum e la scelta di Agenzie per il lavoro o Centri di formazione. In sostanza, il lavoro che veniva svolto dai Centri per l’impiego e che il governo ha scelto di far ricadere a costo zero sui cittadini più fragili e con maggiori difficoltà. Patronati e Caf possono fare il possibile, ma per assorbire il flusso di persone che vorranno l’assegno nel mese di gennaio 2024, di certo non basteranno i giorni di apertura dal 18 dicembre a fine anno, queste pratiche richiedono attenzioni specifiche. Con questa misura non viene creato un coordinamento fra cittadini e servizi sociali. Mancano poi ancora i decreti attuativi dal ministero del Lavoro e le circolari operative di Inps, oltre alla piattaforma per la domanda di Adi».