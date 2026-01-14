Assegno unico per 120mila famiglie: da quest’anno il sostegno vale di più

È stato introdotto nel marzo del 2022 ed è uno strumento concreto a sostegno della genitorialità. Dal 1° gennaio 2026 l’importo dell’assegno unico, erogato dall’Inps alle famiglie con figli (dal settimo mese di gravidanza ai 21 anni) sale leggermente, con la rivalutazione legata all’inflazione, con effetti diversi correlati a soglie di reddito e numero di figli.

Un esempio: la prima soglia Isee, quella che consente di ottenere l’assegno nella misura massima, sale a 17.468,51 euro, con l’assegno che passerà da 201 euro a 203,80 euro al mese per ciascun figlio (33,60 euro in più in un anno), mentre l’importo minimo riconosciuto ai nuclei con Isee elevato (oltre i 46.500 euro) salirà da 57,50 a 58,30 euro al mese (9,6 euro in più in un anno). La struttura della misura resta invariata, con l’assegno che diminuisce progressivamente all’aumentare dell’Isee. La rivalutazione dovrebbe attestarsi intorno all’1,4%, tasso calcolato dall’Istat come media dei primi 11 mesi dell’anno. Qualche manciata di euro in più quindi anche per le famiglie bergamasche che, stando ai dati Inps aggiornati a giugno 2025, erano 119.204 a percepire questo sostegno, per un totale di 195.383 figli beneficiari e un importo medio per nucleo familiare di 277 euro mensili.

Un assegno con la rivalutazione un po’ più consistente, che interesserà quindi una platea stimata di 120mila famiglie bergamasche, considerando anche i nuclei familiari che hanno «accolto» il primo figlio nella seconda parte del 2025. Resta centrale il ruolo dell’Isee, visto che il suo aggiornamento consente di ottenere importi corretti e l’eventuale ricalcolo degli arretrati, con il meccanismo di indicizzazione ai dati Istat.

Gli effetti

L’effetto complessivo degli aumenti diventa più evidente nel caso di una famiglia numerosa: con un Isee basso, l’assegno di un nucleo familiare con tre figli supera i 600 euro al mese, perché oltre all’importo base rivalutato bisogna considerare la maggiorazione per il terzo figlio, con ulteriori aumenti se il nucleo versa in condizioni particolari tutelate dalla legge o maggiorazioni previste per i genitori entrambi occupati. Una famiglia con quattro figli beneficerà di oltre 800 euro al mese (tra i 130-140 stimati in più in un anno nel bilancio familiare) e così via.

«La maggioranza dei nuclei familiari è collocata nelle fasce più basse di Isee fino a 17.090,61 euro (con la prima soglia leggermente salita), il 65% a livello nazionale – osserva Orazio Amboni, del Dipartimento Welfare della Cgil Bergamo –. Per loro l’importo massimo passerà da 201 a 203,80 euro al mese (+2,8%), mentre per la fascia Isee più alta (45.574,96 euro, ora aumentata a 46.582,71 euro) l’importo mensile passerà da 57,5 euro a 58,3 euro. I redditi più bassi dovranno restare nell’aumento Istat del +1,4%. Dato che l’importo dell’assegno è basato sull’indicatore Isee, le modifiche approvate con la nuova legge di bilancio, e la diminuzione dell’Isee per chi ha abitazioni di maggior valore, avranno come diretta conseguenza la collocazione in fasce più basse dell’indicatore e quindi un premio proprio per chi ha condizioni economiche già migliori».

«La Cisl ha sostenuto l’introduzione dell’assegno unico a favore dei figli, evidenziando pregi e aspetti da rivedere – puntualizza Candida Sonzogni, segretaria provinciale Cisl Bergamo -. Guardiamo positivamente alla modifica del calcolo Isee, soprattutto in merito alla variazione delle maggiorazioni sulla scala di equivalenza, così come la rivalutazione monetaria di soglie di accesso e importi. E, a dispetto della politica dei bonus che non ci convince affatto, riteniamo che l’assegno vada ulteriormente rafforzato a favore delle famiglie in cui entrambi i genitori lavorano e dei figli non più così piccoli, che magari hanno anche superato i 18-21 anni e che intraprendono un percorso di studi importante, Its o università. Il nodo delle risorse resta la questione dirimente che frena ipotesi migliorative, tuttavia l’indirizzo deve essere quello di continuare a mettere al centro delle decisioni anche le politiche familiari».