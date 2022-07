Aste immobiliari, Bergamo al quarto posto in Italia e seconda in Lombardia

Le aste immobiliari «volano». Bergamo è ai primissimi posti in Italia : solo nel primo quadrimestre di quest’anno sono state 1.618 , secondo i dati dell’osservatorio di Cherry Brick , start up dedicata al monitoraggio degli immobili all’asta. Il Tribunale di Bergamo è così il secondo in Lombardia per numero di aste avvenute, alle spalle di Milano (2.115) ; a livello nazionale Bergamo è al quarto posto , preceduta appunto solo da Milano (che guida anche la graduatoria italiana), Roma e Catania.