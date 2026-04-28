Astino, avanti per la nuova vasca da 4,6 milioni di euro. Il Comune di Bergamo la finanzia col mutuo

In un territorio reso impermeabile dall’urbanizzazione e in un contesto generale segnato dal cambiamento climatico e da piogge sempre più concentrate ed intense, prosegue il piano del Comune di Bergamo per «ridurre il rischio idraulico». La novità riguarda la seconda vasca di laminazione (V2) ad Astino, prevista in un’area agricola a valle di via Bechela a Longuelo, con una capacità di circa 13.500 metri cubi per raccogliere temporaneamente l’acqua in eccesso durante le forti precipitazioni. L’iter per l’opera anti-allagamenti va avanti e la Conferenza di servizi, recentemente indetta e convocata, rappresenta uno step decisivo per l’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica. L’avviso e gli elaborati sono disponibili sul sito del Comune. Gli enti coinvolti potranno presentare eventuali richieste di integrazione entro il 22 giugno.

«Dopo circa 5 mesi abbiamo ottenuto parere positivo da Regione Lombardia per l’esclusione dell’opera dalla Via, la valutazione di impatto ambientale, e ciò è molto positivo, perché l’attesa di questo via libera condizionava il resto della procedura, già di per sé lunga e complessa - riferisce l’assessore ai Lavori pubblici, Ferruccio Rota -. L’intervento è stato ritenuto compatibile. L’Urbanistica ha quindi predisposto la variante, perché l’area segnata nel Pgt è leggermente spostata di qualche metro rispetto a quella di progetto. Abbiamo mandato ai proprietari, peraltro già consultati in passato, gli avvisi per gli espropri, che interessano circa 5/6 soggetti. Sono stati avvisati tutti gli enti interessati. Ora ci sono 60 giorni di tempo per eventuali richieste, salvo richieste di sospensiva per mancanza di documentazione. Al termine della Conferenza si procederà a completare il progetto esecutivo per poi indire la gara d’appalto, indicativamente in autunno. I lavori dureranno circa un anno».

L’assessore Ferruccio Rota L’opera è stata pensata per ridurre il carico idraulico nello scaricatore di via Astino e diminuire le esondazioni nella zona oltre a contenere le portate della roggia Curna a monte del Golf Club e prevenire i frequenti ruscellamenti nelle aree agricole circostanti. «Il costo è di circa 4,6 milioni di euro, finanziato dal Comune con un mutuo», prosegue Rota, che evidenzia anche il peso economico di questi interventi: «Sono tutte opere fondamentali ma molto onerose. Purtroppo in questo momento non ci sono bandi aperti, per il futuro mi auguro un contributo da parte di Regione».

«Sono opere fondamentali ma molto onerose. Purtroppo in questo momento non ci sono bandi aperti, per il futuro mi auguro un contributo da parte di Regione»

Tra manutenzioni e nuove opere