Atalanta-Genoa, sequestrato un coltello: era nascosto in una scarpa. Scatta il Daspo

Massima attenzione alla sicurezza nella serata di sabato 2 maggio in occasione dell’incontro di campionato tra Atalanta e Genoa. La Questura di Bergamo aveva predisposto un piano di ordine pubblico, ulteriormente rafforzato alla luce della nota rivalità tra le due tifoserie. Nel corso dei controlli, il personale della Polizia di Stato ha individuato e sequestrato un coltello a serramanico all’interno dell’antistadio del settore ospiti. L’arma era stata accuratamente occultata nella scarpa di un tifoso genoano.

Coltello sequestrato

Il coltello è stato immediatamente posto sotto sequestro. Secondo quanto ricostruito, l’uomo aveva raggiunto lo stadio a bordo delle navette Atb provenienti dal parcheggio di via Spino e si sarebbe liberato dell’oggetto poco prima di accedere all’area riservata ai sostenitori ospiti.

Nei suoi confronti è scattata una denuncia in stato di libertà. Contestualmente, è stato emesso un provvedimento di Daspo della durata di un anno, adottato nell’immediatezza per garantire la sicurezza e il regolare svolgimento della manifestazione sportiva.