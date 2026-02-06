Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Venerdì 06 Febbraio 2026

Atalanta-Juventus, sequestrati un coltello e bombe carta nascosti nel settore ospiti dell’antistadio

I CONTROLLI. Rafforzati i controlli della Polizia di Stato allo stadio di Bergamo. Denunciato un tifoso per invasione di campo, scatta un Daspo di un anno.

bERGAMO

Massima attenzione alla sicurezza nella serata di giovedì 5 febbraio, in occasione della partita di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus . La Questura di Bergamo aveva predisposto servizi d’ordine mirati per mantenere la sicurezza pubblica, ulteriormente potenziati in considerazione della storica rivalità tra le due tifoserie.

Sequestrati coltello e bombe carta

Nel corso dei controlli, gli agenti hanno individuato e sequestrato un coltello a serramanico e due bombe carta all’interno dell’antistadio del settore ospiti. Il materiale, accuratamente occultato, è stato immediatamente posto sotto sequestro.

Gli oggetti pericolosi sono risultati nella disponibilità di alcuni tifosi juventini, attualmente in fase di identificazione. Gli stessi avevano raggiunto lo stadio a bordo delle navette provenienti dal parcheggio di via Spino e si erano disfatti degli oggetti poco prima dell’accesso al settore a loro riservato.

Invasione di campo: scatta la denuncia

Al termine dell’incontro è intervenuto anche il personale della Digos nei confronti di un tifoso presente nel settore Curva Sud che ha scavalcato le barriere di separazione, accedendo indebitamente al terreno di gioco nel tentativo di avvicinare i calciatori impegnati nel giro di campo per festeggiare la vittoria.

L’uomo è stato denunciato in stato di libertà e nei suoi confronti è stato adottato un provvedimento di Daspo della durata di un anno, emesso nell’immediatezza, a tutela della sicurezza e del regolare svolgimento delle manifestazioni sportive.

