Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Giovedì 09 Ottobre 2025

Atb, la linea 3 riprende il percorso originario fino a Colle Aperto

DOPO I LAVORI. Concluso il cantiere in via Maironi da Ponte, la linea riprende il proprio tragitto tranne per il capolinea in piazza Mercato delle scarpe.

Redazione Web
Redazione Web
Un pullman della linea 3
Un pullman della linea 3

Bergamo

A conclusione dei lavori di Uniacque in via Maironi da Ponte, Atb annuncia che la linea 3 riprende il tracciato originario ad accezione del capolinea di piazza Mercato delle scarpe, ancora inagibile per i lavori in via Porta Dipinta.

Capolinea provvisorio

Il tragitto torna quindi a transitare per via Tremana, lo stadio, via Ruggeri da Stabello, via Maironi da Ponte e la Fara. Resta invece sospeso l’utilizzo del capolinea: fino al termine degli interventi, previsto indicativamente per fine novembre, sarà mantenuto il capolinea provvisorio a Colle Aperto. Info e orari sono consultabili a questo link.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Economia, affari e finanza
Trasporti
Politica
Enti locali
Disastri, Incidenti
Incidente (generico)
Atb
Uniacque