Giovedì 09 Ottobre 2025
Atb, la linea 3 riprende il percorso originario fino a Colle Aperto
DOPO I LAVORI. Concluso il cantiere in via Maironi da Ponte, la linea riprende il proprio tragitto tranne per il capolinea in piazza Mercato delle scarpe.
Bergamo
A conclusione dei lavori di Uniacque in via Maironi da Ponte, Atb annuncia che la linea 3 riprende il tracciato originario ad accezione del capolinea di piazza Mercato delle scarpe, ancora inagibile per i lavori in via Porta Dipinta.
Capolinea provvisorio
Il tragitto torna quindi a transitare per via Tremana, lo stadio, via Ruggeri da Stabello, via Maironi da Ponte e la Fara. Resta invece sospeso l’utilizzo del capolinea: fino al termine degli interventi, previsto indicativamente per fine novembre, sarà mantenuto il capolinea provvisorio a Colle Aperto. Info e orari sono consultabili a questo link.
