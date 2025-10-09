Atb, la linea 3 riprende il percorso originario fino a Colle Aperto

Capolinea provvisorio

Il tragitto torna quindi a transitare per via Tremana, lo stadio, via Ruggeri da Stabello, via Maironi da Ponte e la Fara. Resta invece sospeso l’utilizzo del capolinea: fino al termine degli interventi, previsto indicativamente per fine novembre, sarà mantenuto il capolinea provvisorio a Colle Aperto. Info e orari sono consultabili a questo link.