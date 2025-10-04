Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Sabato 04 Ottobre 2025

Atb, potenziata la linea 1: due corse per incentivare il parcheggio della fiera

LA DECISIONE. Dal 6 ottobre due corse aggiuntive nelle ore di punta e segnaletica aggiornata nei parcheggi di interscambio con orari e indicazioni per spostarsi verso il centro città con il trasporto pubblico locale in modo semplice, veloce e sostenibile.

Redazione Web
Redazione Web
Il parcheggio della Fiera
Il parcheggio della Fiera

Bergamo

Prosegue il potenziamento dei servizi di trasporto pubblico a supporto della mobilità cittadina: la Linea 1 di Atb, che transita dal parcheggio della Fiera, da lunedì 6 ottobre viene integrata con due nuove corse, inserite nella programmazione ordinaria, con l’obiettivo di incentivare l’utilizzo del parcheggio di interscambio.

In particolare, nella fascia del mattino vengono inserite due corse aggiuntive da via Lunga (fermata n.72) in direzione Colle Aperto e ritorno fino a Boccaleone (fermata n.55 su via Gasparini), con partenze alle ore 8.22 e 8.53.

Frequenza inferiore ai 10 minuti

Grazie a queste integrazioni, nelle ore di punta la Linea 1 garantisce passaggi con una frequenza inferiore ai 10 minuti - 6 minuti tra le 7 e le 8 e 9 minuti tra le 8 e le 9, mentre nel resto della giornata la frequenza media è di circa 15 minuti. Un servizio che rende ancora più comodo e conveniente lasciare l’auto al parcheggio della Fiera e raggiungere rapidamente il centro o Città Alta con i mezzi pubblici.

Contestualmente, è stata potenziata la cartellonistica presso il parcheggio, con indicazioni sugli orari di apertura, le fermate autobus più vicine e QR code per consultare facilmente gli orari delle linee.

«Questo intervento rappresenta un tassello del percorso che l’Amministrazione sta portando avanti per una mobilità più sostenibile ed efficiente. Con le nuove corse della Linea 1 e il potenziamento della cartellonistica informativa al parcheggio della Fiera cerchiamo di rendere più semplice e conveniente per i cittadini scegliere il trasporto pubblico e l’uso del parcheggio di interscambio» dichiara l’assessore alle Politiche della Mobilità Marco Berlanda.

«Come Atb vogliamo dare il nostro contributo garantendo una maggiore frequenza e quindi offrire un servizio migliore per gli utenti del parcheggio di interscambio, che possono così raggiungere in tempi più brevi il cuore della città. L’obiettivo è quello di incentivare l’utilizzo dei parcheggi di interscambio, favorendo una mobilità più sostenibile e accessibile» dichiara Enrico Felli, Presidente Atb Mobilità.

