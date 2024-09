Atb, sugli autobus debutta l’annuncio delle fermate

L’esordio del «Progetto di vocalizzazione delle fermate dei mezzi Atb» è in programma mercoledì, quando, salendo sul bus, ci sentiremo un po’ più europei. Non un vezzo, ma un atto di civiltà: «Da tempo alcune associazioni, come quella delle persone ipovedenti, chiedono che venga installato questo servizio» spiega Marco Berlanda , assessore alla Mobilità del Comune di Bergamo . «La Settimana della mobilità non è obbligatoria, B e rgamo aderisce insieme a 3mila Comuni in Europa , mi sento orgogliosamente europeo – rimarca Berlanda, che alle amministrative si è candidato a fianco di Elena Carnevali con la lista Bergamo Europea –. In questa edizione non ci si limita a fare un’autocelebrazione di ciò che si fa, ma, grazie alle tante realtà coinvolte, si propongono nuovi eventi per riflettere su come possiamo ridurre il consumo di risorse , migliorare la qualità della vita nella nostra città attraverso scelte di mobilità più consapevoli e sostenibili».

Con l’edizione 2024 torna invece il «Trofeo Tartaruga», mercoledì 18 dalle 9 alle 12 con ritrovo a Palazzo Frizzoni. La competizione promossa da Legambiente prevede un confronto tra le diverse modalità di spostamento (bici, auto, a piedi, in moto, monopattino) per vedere, timer alla mano, il più efficiente nel percorrere un determinato tragitto. Giovedì 19 un appuntamento con la stampa per presentare le piste ciclabili che il Comune di Bergamo realizzerà nel prossimo futuro, con l’obiettivo «quota 100 km», e nuovi progetti, come quello per la geolocalizzazione di contatori per biciclette installati su alcune direttrici per monitorare i flussi e per l’implementazione del sistema di count-down semaforico. Sabato e domenica 21 e 22 sarà festa al Museo Atb di via Gleno con apertura straordinaria (9.30-12.30, 14.30-18.30) e l’esposizione di alcuni modellini del gruppo Fermodellistico Orobico. Nel weekend, un altro evento ricade nella Settimana della Mobilità, la storica «Millegradini» su e giù per le scalette di Bergamo Alta.