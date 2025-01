Autisti di bus pagati per traffico migranti verso l’estero: sette arresti

È il centro di un’inchiesta della Procura di Milano, della Polizia e della Polizia Locale, che ha portato ad una ordinanza di misura cautelare eseguita a carico di 7 persone «responsabili, a vario titolo, di aver organizzato una rete operante nell’ambito di un traffico illecito di migranti» dal 2022 in avanti. Rete che, come spiega il procuratore Viola in una nota, sarebbe stata attiva «nelle province di Milano, Brescia, Bergamo, Varese, Monza e Brianza, Novara, Teramo, Aosta e Torino». Dall’inchiesta è emerso che alcuni «stranieri», i cosiddetti «favoreggiatori» che operavano «nell’area dell’hub di Lampugnano», avrebbero avvicinato «gli stranieri irregolari» che arrivavano «alla stazione già con l’intenzione di spostarsi in altri Paesi dell’area Schengen, pur non avendone titolo». E si adoperavano «per agevolarli nel loro tentativo, dietro pagamento di somme di denaro di norma contenute tra i 100 e i 250 euro a persona».