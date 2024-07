Autolinee, interviene per sedare una lite e viene ferito a una gamba

Un uomo d’origine straniera è stato ferito al polpaccio, con un pezzo di vetro, nel tentativo di dividere due persone che stavano litigando in via Foro Boario, nei pressi della stazione delle Autolinee. L’episodio è avvenuto nella mattinata di sabato, intorno alle 11.30, quando un cittadino italiano e uno d’origine straniera hanno iniziato a battibeccare per futili motivi.

Stando alle prime ricostruzioni, la lite si sarebbe presto accesa, tanto da richiamare l’attenzione di altre persone d’origine straniera, che stavano stazionando nella zona delle Autolinee. Tra coloro che sono intervenuti per dividere i due litiganti anche l’uomo che è poi stato colpito da un frammento di bottiglia che era stata buttata a terra, il pezzo di vetro è rimbalzato sulla sua gamba.

Scattato l’allarme, sono intervenuti in via Foro Boario gli agenti di polizia di stato e carabinieri, insieme ai militari dell’esercito che dallo scorso 8 luglio sono operativi alla stazione di Bergamo nell’ambito dell’operazione «Strade sicure». Sul posto anche il personale medico, per i soccorsi all’uomo rimasto ferito, le cui condizioni non sarebbero gravi.