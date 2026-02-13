Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Venerdì 13 Febbraio 2026

Autostrada A4, chiudono per una notte i caselli di Bergamo e Palazzolo

LAVORI. Stop al traffico necessario per attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza.

Redazione Web
Redazione Web

Il casello di Bergamo
Il casello di Bergamo

Bergamo

Sull’autostrada A4, per lavori di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, chiudono per una notte, tra il 16 e il 17 e tra il 19 e il 20 febbraio, i caselli di Bergamo e Palazzolo.

Le chiusure

Dalle 21 di lunedì 16 alle 5 di martedì 17 e dalle 21 di giovedì 19 alle 5 di venerdì 20 febbraio saranno chiuse le stazioni di Palazzolo - in entrata in entrambe le direzioni, per cui si consiglia di utilizzare i caselli di Ponte Oglio e Rovato - e di Bergamo, in entrata e in uscita, per cui si consiglia di utilizzare i caselli di Dalmine e Seriate.

