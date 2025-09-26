Cronaca / Bergamo Città
Venerdì 26 Settembre 2025
Autostrada A4, da lunedì 29 chiusure notturne ai caselli di Bergamo e Dalmine
PER LAVORI. Nuovo asfalto in arrivo alle due stazioni, lavori tra le 21 e le 5 fino al 4 ottobre: tutti i dettagli.
Bergamo
Chiusure notturne ai caselli di Bergamo e Dalmine sull’autostrada A4, tra il 29 settembre e il 4 ottobre, per lavori di pavimentazione. Nel dettaglio tutte le modifiche alla viabilità e le soluzioni alternative:
A4, le chiusure ai caselli
Nella notte tra il 29 e il 30 settembre e tra il 30 settembre e il 1° ottobre, dalle 21 alle 5, sarà chiuso il casello di Dalmine, in uscita per chi proviene da Milano. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Capriate.
Dalle 21 di mercoledì 1° ottobre alle 5 di giovedì 2 sarà chiusa la stazione di Dalmine, in entrata in entrambe le direzioni. Per chi viaggia in direzione Milano si consiglia di utilizzare la stazione di Capriate, in direzione Brescia quella di Bergamo.
Dalle 21 di giovedì 2 alle 5 di venerdì 3 ottobre sarà chiusa la stazione di Bergamo, in entrata in entrambe le direzioni. In alternativa di consiglia di utilizzare le stazioni di Dalmine, verso Milano, e Seriate, verso Brescia.
Dalle 21 di giovedì 3 alle 5 di sabato 4 ottobre sarà chiusa la stazione di Dalmine, in uscita per chi proviene da Brescia. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Bergamo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA