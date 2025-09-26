Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Venerdì 26 Settembre 2025

Autostrada A4, da lunedì 29 chiusure notturne ai caselli di Bergamo e Dalmine

PER LAVORI. Nuovo asfalto in arrivo alle due stazioni, lavori tra le 21 e le 5 fino al 4 ottobre: tutti i dettagli.

Redazione Web
Redazione Web

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Il casello di Bergamo
Il casello di Bergamo

Bergamo

Chiusure notturne ai caselli di Bergamo e Dalmine sull’autostrada A4, tra il 29 settembre e il 4 ottobre, per lavori di pavimentazione. Nel dettaglio tutte le modifiche alla viabilità e le soluzioni alternative:

A4, le chiusure ai caselli

Nella notte tra il 29 e il 30 settembre e tra il 30 settembre e il 1° ottobre, dalle 21 alle 5, sarà chiuso il casello di Dalmine, in uscita per chi proviene da Milano. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Capriate.

Dalle 21 di mercoledì 1° ottobre alle 5 di giovedì 2 sarà chiusa la stazione di Dalmine, in entrata in entrambe le direzioni. Per chi viaggia in direzione Milano si consiglia di utilizzare la stazione di Capriate, in direzione Brescia quella di Bergamo.

Dalle 21 di giovedì 2 alle 5 di venerdì 3 ottobre sarà chiusa la stazione di Bergamo, in entrata in entrambe le direzioni. In alternativa di consiglia di utilizzare le stazioni di Dalmine, verso Milano, e Seriate, verso Brescia.

Dalle 21 di giovedì 3 alle 5 di sabato 4 ottobre sarà chiusa la stazione di Dalmine, in uscita per chi proviene da Brescia. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Bergamo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Brescia
Dalmine
Milano
Seriate
Economia, affari e finanza
Trasporti
Disastri, Incidenti
Incidente (generico)
Politica
Enti locali