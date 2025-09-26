Autostrada A4, da lunedì 29 chiusure notturne ai caselli di Bergamo e Dalmine

Chiusure notturne ai caselli di Bergamo e Dalmine sull’autostrada A4, tra il 29 settembre e il 4 ottobre, per lavori di pavimentazione. Nel dettaglio tutte le modifiche alla viabilità e le soluzioni alternative:

A4, le chiusure ai caselli

Nella notte tra il 29 e il 30 settembre e tra il 30 settembre e il 1° ottobre, dalle 21 alle 5, sarà chiuso il casello di Dalmine, in uscita per chi proviene da Milano. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Capriate.