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Cronaca / Bergamo Città Lunedì 23 Marzo 2026

Autostrada A4, tre notti di stop in vari tratti

LE CHIUSURE. Inizia una settimana molto complicata per chi usa l’autostrada A4. Tra i caselli chiusi, quelli di Seriate e Grumello.

Autostrada A4, tre notti di stop in vari tratti

Nuova settimana di chiusure per i caselli autostradali della A4, anche verso Milano e Brescia, e ci sarà anche la chiusura di interi tratti stradale. I disagi maggiori saranno rappresentati appunto dalle tre notti di chiusura per i lavori di posa cavi. Dalla mezzanotte alle 5 di martedì 24 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra Cavenago e Trezzo, verso Bergamo. Il casello di Cavenago sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Brescia e Milano.

Dalla mezzanotte alle 5 di mercoledì 25 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra Capriate e Bergamo, verso Bergamo con i caselli di Capriate e di Dalmine saranno chiuse in entrata in entrambe le direzioni, Brescia e Milano. L’area di servizio «Brembo sud», situata nel suddetto tratto, sarà chiusa dalle 22 di martedì 24 alle 5 di mercoledì 25 marzo. Per la chiusura delle entrate di Capriate e di Dalmine, verso Milano, i veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 20 tonnellate, potranno entrare a Trezzo. I veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 20 tonnellate, dovranno entrare alla stazione di Bergamo, in considerazione del limite in peso (20 tonnellate), sul ponte «fiume Adda», nel collegamento tra Trezzo e Capriate e delle contestuali chiusure delle entrate verso Milano delle stazioni di Capriate e Dalmine

Dalla mezzanotte 5 di giovedì 26 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra Bergamo e Grumello, verso Brescia. I caselli di Bergamo e di Seriate saranno chiuse in entrata in entrambe le direzioni, Brescia e Milano.

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