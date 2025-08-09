Autostrade, con l’estate scattano i rincari: «Un balzello in più per chi va in vacanza»

A macchia di leopardo, un altro balzello è scattato. Chi fa il pendolare per lavoro se ne sarà accorto già da alcune settimane, chi si muove per le vacanze ne avrà magari consapevolezza in questi giorni di esodo estivo: i pedaggi autostradali sono stati ritoccati all’insù.

Non su tutte le tratte

Giusto un piccolo aggravio, così impercettibile da non scattare su tutte le tratte ma solo in quelle individuate da uno specifico algoritmo. I rincari riguardano Autostrade per l’Italia e sono l’applicazione di una misura già nota a inizio anno, ma magari passata di mente a molti. «Il 30 giugno 2025 sulla rete di Autostrade per l’Italia – ha spiegato la società in una nota – è terminata come previsto l’applicazione dello sconto generalizzato all’utenza, contenuta negli atti convenzionali, che ha comportato una variazione delle tariffe dell’1,31% a partire dal 1° luglio 2025. Tale incremento sarebbe dovuto scattare dal 1° gennaio 2025, ma su richiesta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’applicazione dello sconto era stata confermata per ulteriori 6 mesi per rendere più graduale la sua reintroduzione». In altri termini, l’aumento era stato congelato per un semestre, ma ora si vede a tutti gli effetti.

Le nuove tariffe

Ma qual è il riflesso concreto? Dipende, ed è tutto sommato circoscritto. Confrontando alcuni percorsi noti ai bergamaschi, rincara di 10 centesimi la tratta Bergamo-Agrate, passata da 2,10 a 2,20 euro. Resta invariato, invece, il costo dei tragitti Bergamo-Tangenziale Milano Est o Bergamo-Milano Est, così come, in tema più vacanziero, non scatta un rialzo per la tratta Bergamo-Peschiera del Garda. È il risultato di un complesso meccanismo di calcolo, legato anche agli incrementi pregressi (che erano invece scattati su altri percorsi, stavolta «graziati», e vengono invece riviste tariffe in precedenza rimaste ferme) e al sommarsi di vari coefficienti.

«Tutto rincara»