«Banda del buco» a Bergamo: ladri fanno razzìa di attrezzature dentali

«Siamo un’azienda giovane, che ha voluto fortemente restare qui a Bergamo, con questa nuova sede dove ci troviamo da poco più di un mese: per noi questo colpo è davvero una mazzata. Ma non ci arrendiamo e siamo pronti a rialzarci». È Filippo Rossi a raccontare il furto che ha subito la sua azienda, «Rodensia», azienda che produce impianti dentali e che da un mese e mezzo ha sede in via delle Industrie, a Colognola: lì, nella notte tra martedì e mercoledì sono entrati in azione i ladri della cosiddetta «banda del buco», forse gli stessi che, lo scorso novembre, avevano preso di mira un’analoga società nel Comasco.

Il buco nella parete I danni all’antifurto

L’ipotesi del colpo su commissione

Forse un colpo su commissione come quello messo a segno in città l’altra notte e che ha consentito alla banda, molto ben organizzata, di arraffare strumentazione tecnica di qualità, per un bottino stimato attorno agli ottantamila euro. Per entrare da «Rodensia», i ladri sono passati dalla ditta confinante: messo fuori uso l’antifurto e distrutto l’impianto di videosorveglianza, hanno quindi arraffato – andando sul sicuro – la merce, poi trasportata utilizzando una Fiat Panda rubata all’azienda accanto e con la quale hanno fatto la spola fino alle vicinanze di un vivaio già nel territorio comunale di Azzano San Paolo.

Per il colpo è stato utilizzato un veicolo rubato Proprio lì, sicuri di non essere visti da occhi indiscreti ed elettronici, hanno trasferito la merce rubata dall’utilitaria – che è poi stata ritrovata giovedì mattina 22 gennaio dalla polizia – su un furgone, con il quale si sono poi allontanati. Già mercoledì mattina alle 8, scoperto il colpo, i titolari hanno dato l’allarme: la Scientifica della questura ha effettuato tutti i rilievi. All’interno è stato infatti messo tutto a soqquadro: al vaglio dei poliziotti ci sono tutte le telecamere del circondario.

«Abbiamo investito con entusiasmo e coraggio in questa nuova sede all’interno della città e ora abbiamo subito questo grave furto – spiega Rossi –. I ladri hanno portato via materiali cad-cam, dischi, blocchetti e due fresatori, strumenti fondamentali per l’attività quotidiana. In pochi minuti è stato messo seriamente a rischio il lavoro costruito con anni di impegno, investimenti e sacrifici, da un team giovane che ha scelto di credere nel proprio territorio e di crescere professionalmente proprio qui, contribuendo al tessuto produttivo locale».

Anche le scrivanie nel mirino