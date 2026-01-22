Barista e pizzaiolo: i campioni a Rimini sono bergamaschi

Grandi riconoscimenti per un pizzaiolo e un barista bergamaschi al Sigep di Rimini . Juri Lotti, che gestisce dal 2021 la pizzeria alla Fara in via Porta Dipinta, si è laureato campione del mondo nella categoria Mistery Box all’interno del concorso «Pizza Senza Frontiere – World Pizza Champions Games», organizzato da Ristorazione Italiana Magazine all’interno della fiera internazionale dedicata alla filiere di gelato, pasticceria, cioccolato, caffè, pizza e panificazione. Federico Pinna , classe 1998, è stato invece eletto miglior barista d’Italia, bissando il medesimo riconoscimento ottenuto nel 2024.

«Il riconoscimento è una grande soddisfazione, premia la mia passione per i lievitati – commenta Lotti –. Sono di origini romagnole e ho trascorso l’infanzia a casa di mia nonna che

Juri Lotti sul gradino più alto del podio al Sigep di Rimini

ogni giorno impastava tanti piatti squisiti. Mi sono trasferito a Bergamo per amore e a dicembre 2020, a cavallo della pandemia, ho deciso di cambiare vita, passando dal lavoro in concessionaria a quello di pizzaiolo. Dopo aver preso la licenza, ho sistemato il locale in via Porta Dipinta e a breve taglierò il traguardo dei 5 anni dall’apertura». Da un premio all’altro con Federico Pinna, originario di Treviglio, dove gestisce l’Urban Cafe con il fratello Francesco e il papà Ignazio. Pinna è stato supportato dal team di Bugan Coffe Lab di Bergamo, insieme ai fratelli Sonia e Maurizio Valli, oltre ai coach Daniele Ricci e Andrea Villa. Rappresenterà ora l’Italia ai mondiali a Panama dal 23 al 25 ottobre. «Noi di Urban Cafe sappiamo cosa c’è dietro questa vittoria: studio, ricerca, allenamenti lunghi e faticosi. E di sacrifici da parte di tutta la famiglia».