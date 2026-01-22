Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Giovedì 22 Gennaio 2026

Barista e pizzaiolo: i campioni a Rimini sono bergamaschi

I PREMI. Grandi riconoscimenti per un pizzaiolo e un barista bergamaschi al Sigep di Rimini: Juri Lotti e Federico Pinna. Pinna rappresenterà ora l’Italia ai mondiali a Panama dal 23 al 25 ottobre.

Giorgio Lazzari
Giorgio Lazzari
Collaboratore

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Federico Pinna
Federico Pinna

Grandi riconoscimenti per un pizzaiolo e un barista bergamaschi al Sigep di Rimini. Juri Lotti, che gestisce dal 2021 la pizzeria alla Fara in via Porta Dipinta, si è laureato campione del mondo nella categoria Mistery Box all’interno del concorso «Pizza Senza Frontiere – World Pizza Champions Games», organizzato da Ristorazione Italiana Magazine all’interno della fiera internazionale dedicata alla filiere di gelato, pasticceria, cioccolato, caffè, pizza e panificazione. Federico Pinna, classe 1998, è stato invece eletto miglior barista d’Italia, bissando il medesimo riconoscimento ottenuto nel 2024.

«Il riconoscimento è una grande soddisfazione, premia la mia passione per i lievitati – commenta Lotti –. Sono di origini romagnole e ho trascorso l’infanzia a casa di mia nonna che

Juri Lotti sul gradino più alto del podio al Sigep di Rimini
Juri Lotti sul gradino più alto del podio al Sigep di Rimini

ogni giorno impastava tanti piatti squisiti. Mi sono trasferito a Bergamo per amore e a dicembre 2020, a cavallo della pandemia, ho deciso di cambiare vita, passando dal lavoro in concessionaria a quello di pizzaiolo. Dopo aver preso la licenza, ho sistemato il locale in via Porta Dipinta e a breve taglierò il traguardo dei 5 anni dall’apertura». Da un premio all’altro con Federico Pinna, originario di Treviglio, dove gestisce l’Urban Cafe con il fratello Francesco e il papà Ignazio. Pinna è stato supportato dal team di Bugan Coffe Lab di Bergamo, insieme ai fratelli Sonia e Maurizio Valli, oltre ai coach Daniele Ricci e Andrea Villa. Rappresenterà ora l’Italia ai mondiali a Panama dal 23 al 25 ottobre. «Noi di Urban Cafe sappiamo cosa c’è dietro questa vittoria: studio, ricerca, allenamenti lunghi e faticosi. E di sacrifici da parte di tutta la famiglia».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Rimini
Treviglio
Sport
Pugilato
Economia, affari e finanza
Servizi finanziari
Tempo libero
Gastronomia
Turismo
Federico Pinna
Sonia Valli