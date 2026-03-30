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Cronaca / Bergamo Città Lunedì 30 Marzo 2026

Basse temperature e forte vento in quota: tornano a ghiacciarsi le cascate del Serio - Foto

IL METEO. La primavera meteorologica è ormai iniziata da un mese ma le temperature faticano ancora a portarsi su valori più consoni al periodo.

Mirco Bonacorsi
Mirco Bonacorsi

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Basse temperature e forte vento in quota: tornano a ghiacciarsi le cascate del Serio - Foto
Le cascate del Serio sono tornate a ghiacciarsi

Il fenomeno risulta più marcato nelle zone di media e alta montagna, come confermano i dati trasmessi dalle stazioni in quota del Centro meteo lombardo. Se si prendono infatti in considerazione quelli dei rifugi Passo San Marco (a Mezzoldo), Curò (a Valbondione) e Capanna 2000 (a Oltre il Colle) è possibile verificare come i loro termometri stiano segnato valori minimi negativi dallo scorso 8 marzo, con un calo più marcato nella scorsa settimana visto che la colonnina di mercurio è scesa per più notti tra i -5 e -7 gradi.

Basse temperature e forte vento in quota: tornano a ghiacciarsi le cascate del Serio - Foto
Le cascate del Serio ghiacciate

Se a questa situazione meteo si associa poi l’azione prolungata del vento è possibile assistere anche alla glaciazione delle cascate del Serio. Il rivolo di acqua che precipita dalla sua sommità viene infatti spostato lateralmente dalle frequenti folate con la conseguente formazione di candele di ghiaccio anche a decine di metri rispetto alla sua normale linea di caduta.

L’arrivo dei raggi di sole innesca poi il loro parziale sfaldamento e la caduta a valle accompagnato da fragorosi boati udibili a chilometri di distanza; se, al calare della sera, le temperature tornano sottozero, e l’azione del vento non è cessata (al Curò ieri mattina ha segnato ancora una velocità di 85 chilometri all’ora), il fenomeno si ripete per più notti.

Le previsioni

Per quanto riguarda le previsioni il bollettino di Arpa Lombardia indica per oggi l’arrivo di un nuovo fronte freddo dal Nord sulle Alpi che potrà causare piovaschi sparsi sulla Lombardia per entrare poi, nei giorni a seguire, in una fase maggiormente nuvolosa e con possibili piovaschi sebbene con probabilità più ridotta rispetto a lunedì. Temperature in progressiva lenta ripresa durante tutto il periodo.

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