Basse temperature e forte vento in quota: tornano a ghiacciarsi le cascate del Serio - Foto

Il fenomeno risulta più marcato nelle zone di media e alta montagna, come confermano i dati trasmessi dalle stazioni in quota del Centro meteo lombardo. Se si prendono infatti in considerazione quelli dei rifugi Passo San Marco (a Mezzoldo), Curò (a Valbondione) e Capanna 2000 (a Oltre il Colle) è possibile verificare come i loro termometri stiano segnato valori minimi negativi dallo scorso 8 marzo, con un calo più marcato nella scorsa settimana visto che la colonnina di mercurio è scesa per più notti tra i -5 e -7 gradi.