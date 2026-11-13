Benemerenze di Bergamo, 42 nomi in lista: la cerimonia il 16 dicembre
TOTO NOMI. Chiusi i termini per le candidature. Ci sono anche Andrea Mastrovito, Bruna Gritti Cerea e Fredy Suter. La cerimonia di consegna il 16 dicembre.Lettura 1 min.
Sono 42 i candidati per le civiche benemerenze di Bergamo, la cui cerimonia di consegna è in programma il prossimo 16 dicembre.
Le candidature
Le candidature sono state protocollate giovedì intorno alle 20 a Palazzo Frizzoni.
Tra i nomi rimasti top secret fino all’ultimo, quello dell’artista bergamasco Andrea Mastrovito, formatosi all’Accademia Carrare e ingaggiato per la Sagrada Familia con il suo «Agnus Dei»
Tra i nomi rimasti top secret fino all’ultimo, quello dell’artista bergamasco Andrea Mastrovito, formatosi all’Accademia Giacomo Carrara, ingaggiato per la Sagrada Familia con il suo «Agnus Dei», proposto dalla maggioranza. Che porta anche il nome di Bruna Gritti Cerea, che con il marito Vittorio nel 1966 fondò il ristorante «Da Vittorio», poi Carlo Salvioni, presidente onorario del Comitato antifascista di Bergamo, e Fredy Suter, per anni primario del reparto di Malattie infettive agli Ospedali Riuniti.
Candidature «rosa» dalla lista Gori per Carnevali: la scienziata Silvia Giordani, docente alla Dublin City University, già premiata dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, l’associazione sportiva «Orobica ginnastica» e Dianora Bardi, fondatrice del Centro studi «Impara Digitale».
Dal Pd la candidatura della scuola professionale del Patronato San Vincenzo e del Movimento federalista europeo
I nomi proposti dall’opposizione
Dall’opposizione, Forza Italia propone Fabio Licandro e Gianluca Libeo, i due carabinieri intervenuti mettendo in sicurezza una giovane intenzionata a compiere un gesto estremo in via Sant’Antonino, lo scorso maggio.
Proposti da Fratelli d’Italia Tino Manzoni, presidente di Spazio Autismo, Fra Andrea e Fra Angelo Preda
Dalla Lega la proposta di benemerenza a Francesco Locati, direttore generale dell’ospedale Papa Giovanni mentre da Fratelli d’Italia, tra i candidati, Tino Manzoni, presidente di Spazio Autismo, Fra Andrea, che opera alla mensa dei Cappuccini e Fra Angelo Preda, priore dei padri domenicani in San Bartolomeo.
Dal Consiglio delle Donne il nome di Nadia Savoldelli, mancata l’anno scorso. E ancora, la candidatura, dal Pd, della scuola professionale del Patronato San Vincenzo e del Movimento federalista europeo.
La scelta in un Consiglio straordinario
La Giunta si confronterà sulle proposte e ne farà di sue, deliberando in una seduta straordinaria in programma entro giovedì prossimo, il 19 novembre.
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