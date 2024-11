Bergamo, 10 km di luci accendono il Natale tra le vie del centro -Foto/Video

Quando manca un mese al Natale, il centro di Bergamo si accende con le luci e l’atmosfera che caratterizza questi giorni speciali. Uno scintillio di luci, lungo dieci chilometri, ha illuminato il centro e i borghi della città. Un gruppo di bambini ha subito raggiunto la casa di Babbo Natale per l’abbraccio e la foto di rito.

Al posto del grande abete, che aveva fatto compagnia ai bergamaschi negli scorsi anni, è stato realizzato un vero bosco con tanti alberi di Natale luminosi e addobbati. Nicola Viscardi, manager del Duc, affiancato dal direttore creativo Beppe Acquaroli, ha sottolineato come «Bergamo è pronta a vivere il mese più atteso dell’anno. Abbiamo iniziato ad occuparci delle nuove luminarie da inizio 2024 e ora possiamo finalmente goderci uno spettacolo unico».

Il momento dell’accensione delle luminarie in centro a Bergamo. Video di Beppe Bedolis

Tra luci, ruota panoramica, giostra dei cavalli, installazioni e mercatini di prodotti artigianali ed enogastronomici, ce n’è veramente per tutti i gusti. Per tutta la giornata di domenica si sono formate lunghe code in via XX Settembre, davanti alla chiesetta dedicata a Santa Lucia. Le letterine si moltiplicano, giorno dopo giorno, così come sale l’attesa per la notte più lunga dell’anno che emoziona ancora anche le nuove generazioni di bergamaschi.

Luminarie anche nei borghi cittadini

Da domenica sera le luminarie splendono anche negli altri quartieri cittadini, da Città Alta ai borghi, con il nuovo motivo a «dente di leone» che richiama il fiore «soffione», sviluppando ancora più luce rispetto ai precedenti gomitoli.

Folla in centro traffico e code sulle strade

Detto della grande folla che per tutta la domenica ha frequentato il centro piacentiniano, le conseguenze sono arrivate dal traffico, particolarmente congestionato nel pomeriggio. Per garantire la sicurezza delle migliaia di persone a passeggio, gli agenti della Polizia Locale hanno deciso di chiudere viale Papa Giovanni XXIII all’altezza di Porta Nuova, così come via Roma per tutti coloro che arrivavano da viale Vittorio Emanuele e da via Tasca. Le pattuglie con lampeggianti hanno deviato il flusso di veicoli verso le strade limitrofe che hanno registrato incolonnamenti fino alle 19.

La folla in via XX Settembre e le code per la consegna delle letterine di Santa Lucia Il Sentierone «tutto esaurito» domenica 24 novembre Code e traffico su Viale Papa Giovanni a Bergamo. La gente ha voluto raggiungere il centro in massa

Mercoledì l’accensione dell’albero in Piazza Vecchia

Mercoledì 27 novembre tutta l’attenzione sarà su Piazza Vecchia, dove verrà acceso l’albero di Natale donato dalla Bcc di Treviglio in collaborazione con la Comunità delle Botteghe di Bergamo Alta. Un momento speciale per la cittadinanza, alla presenza del Vescovo Francesco Beschi.

Le iniziative nei borghi

Atmosfere natalizie anche nei borghi. Il 1° dicembre «Mercatini di Natale» dell’associazione commercianti di Borgo Santa Caterina, con chiusura al traffico della via (9-19). In vendita soprattutto prodotti artigianali, anche i negozi della via saranno aperti. Previste musiche natalizie, interventi teatrali su Santa Lucia e laboratori.