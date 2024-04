Bergamo, 29 multe per mancata revisione e 17 per uso di cellulare alla guida

Controlli per la sicurezza stradale negli ultimi sette giorni all’interno del comune di Bergamo. Su 33 mezzi controllati, sono state riscontrate ben 29 irregolarità per veicoli in transito con la revisione scaduta. Dai controlli sui mezzi pesanti, invece, sono scaturite 6 sanzioni – su 13 controlli svolti - per mancato rispetto dei riposi obbligatori. Tre sono state le denunce per guida in stato d’ebbrezza e 17 sanzioni per uso del cellulare alla guida. 23, infine, le sanzioni (57 i controlli svolti) per monopattini e biciclette in transito sui marciapiede.