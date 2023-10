Bergamo abbraccia il cardinale Pizzaballa. Sabato la diretta sul nostro sito

A una settimana dal Concistoro di sabato 30 settembre, la comunità bergamasca è pronta ad accogliere il cardinale Pierbattista Pizzaballa. Questo fine settimana Bergamo e Cologno al Serio, paese natale del patriarca di Gerusalemme, vivranno la gioia dell’incontro con il neoporporato di ritorno da Roma.

Sabato sera 7 ottobre

La sera di sabato 7 ottobre, in Cattedrale, il cardinale presiederà una solenne celebrazione di ringraziamento (che prenderà il via alle 20,30), insieme al vescovo Francesco, ai vescovi nativi bergamaschi e ai vescovi lombardi. Sarà una celebrazione molto partecipata, alla quale prenderanno parte anche i vicari episcopali e i delegati vescovili, i sacerdoti, i religiosi e le religiose, i rappresentanti delle Comunità ecclesiali territoriali, le istituzioni, i gruppi e le associazioni laicali e tutti coloro che si vogliono unire nella preghiera di lode e di invocazione per il suo nuovo ministero.

Bergamo Tv e il nostro sito web

Per permettere di seguire questo momento a tutti i bergamaschi, «BergamoTv» trasmetterà la celebrazione in diretta, che sarà online anche sul nostro sito web. In Cattedrale è inoltre previsto il servizio di traduzione nel linguaggio dei segni per le persone non udenti. In mattinata, nel corso di un consiglio comunale straordinario, il sindaco di Bergamo Giorgio Gori e il presidente del Consiglio comunale Ferruccio Rota conferiranno al cardinale Pizzaballa la cittadinanza onoraria dedicata a «Giovanni XXIII». La cerimonia si terrà in Sant’Agostino, alle 10,30, nell’Aula Magna dell’Università degli studi di Bergamo. Chi volesse partecipare può farlo previa prenotazione. L’ingresso in Aula Magna sarà consentito a partire dalle 10.

Uomo di dialogo e mediazione, il patriarca di Gerusalemme ha visto riconosciuta, da parte di Papa Francesco e della Chiesa tutta, l’importanza della sua lunga e intensa missione in Terra Santa, sulle orme del Santo Papa Giovanni XXIII. La cittadinanza onoraria dedicata a Papa Roncalli è un riconoscimento che viene conferito con cadenza quinquennale, a un cittadino italiano o straniero, non residente nel territorio di Bergamo, che, a livello internazionale, si è distinto per la propria opera in favore della pace. «L’azione pastorale del presule bergamasco – si legge nella motivazione del conferimento – si è contraddistinta per equilibrio e spiccata capacità strategica e diplomatica, secondo lo stile di Papa Giovanni XXIII». Il riferimento è al lavoro di mediazione tra lo Stato d’Israele e le autorità palestinesi, portato avanti negli anni dal neocardinale, che ha promosso il dialogo con tutte le forze del territorio, per garantire la presenza della comunità cristiana in Terra Santa e garantire la pace tra i popoli di diverse etnìe e religioni.

Padre Pizzaballa oggi cardinale: le foto più belle Il saluto ai bergamaschi in Piazza San Pietro, i momenti più salienti della creazione a cardinale, le foto con Papa Francesco. Yuri Colleoni

Nato a Cologno al Serio 58 anni fa, l’arcivescovo di Gerusalemme e neocardinale appartiene all’Ordine dei frati minori e il 24 ottobre 2020 è stato nominato patriarca di Gerusalemme dei Latini. Pierbattista Pizzaballa si è trasferito in Terra Santa, a Gerusalemme, nel 1990. È stato Custode di Terra Santa dal 2004 al 2016, distinguendosi per le sue doti di equilibrio e capacità strategica e diplomatica. Ha ricevuto la consacrazione episcopale il 10 settembre 2016, nella Cattedrale di Bergamo, dove tornerà sabato da porporato.

Domenica a Cologno al Serio