Sabato Bergamo conferisce la cittadinanza onoraria al cardinale Pizzaballa

Con un Consiglio comunale straordinario in programma sabato prossimo, Bergamo conferirà la cittadinanza onoraria «Giovanni XXIII» al Patriarca di Gerusalemme dei Latini, neo cardinale Pierbattista Pizzaballa . La città gli dedicherà un’intera giornata a una settimana esatta dal Concistoro di sabato 30 settembre.

La cittadinanza onoraria sarà conferita dal sindaco Giorgio Gori e dal Presidente del Consiglio comunale Ferruccio Rota nel corso del consiglio comunale straordinario, aperto al pubblico come di consueto, convocato per le 10.30 nell’Aula Magna dell’Università in Sant’Agostino (ingresso gratuito, previa prenotazione, a partire dalle ore 10).

Che cosa è la cittadinanza onoraria «Giovanni XXIII»

La cittadinanza onoraria «Giovanni XXIII» è un riconoscimento che viene conferito con cadenza, prima triennale, ora quinquennale, a una cittadina italiana o straniera, o a un cittadino italiano o straniero, non residente nel territorio di Bergamo che, a livello internazionale, si è distinta/o per la propria opera in favore della pace.