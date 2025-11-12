Bergamo, aperto il passaggio pedonale sotto il ponte di via San Bernardino - Video

La novità

Il passaggio pedonale tra largo È e via San Bernardino sarà attivo quando le condizioni del cantiere permetteranno l’attraversamento in piena sicurezza. Una risposta del Comune alle sollecitazioni dei residenti, che avevano chiesto a gran voce una soluzione più comoda per chi si muove a piedi o in bicicletta. Contestualmente sono state annunciate nuove modifiche alla viabilità in via dei Caniana.