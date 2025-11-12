Cronaca / Bergamo Città
Mercoledì 12 Novembre 2025
Bergamo, aperto il passaggio pedonale sotto il ponte di via San Bernardino - Video
LA NOVITÀ. Sarà attivo quando le condizioni del cantiere permetteranno l’attraversamento in sicurezza.
Bergamo
È stato aperto mercoledì 12 novembre il passaggio pedonale sotto il ponte ferroviario di via San Bernardino a Bergamo, interessato dai lavori per il raddoppio della linea che collega la città a Ponte San Pietro.
La novità
Il passaggio pedonale tra largo È e via San Bernardino sarà attivo quando le condizioni del cantiere permetteranno l’attraversamento in piena sicurezza. Una risposta del Comune alle sollecitazioni dei residenti, che avevano chiesto a gran voce una soluzione più comoda per chi si muove a piedi o in bicicletta. Contestualmente sono state annunciate nuove modifiche alla viabilità in via dei Caniana.
Viabilità in via dei Caniana
Da lunedì 17 novembre e fino a maggio 2026 verrà chiusa una delle due carreggiate, garantendo comunque il doppio senso di marcia nell’altra che resterà attiva in modo alternato a seconda delle fasi del cantiere.
Vengono poi attivati i seguenti provvedimenti, dal 17 novembre al 31 gennaio 2026:
- Restringimento della carreggiata a vista con deviazione dei flussi veicolari sulla semicarreggiata non interessata dai lavori stradali garantendo una corsia per ogni senso di marcia.
- Istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h.
- Deviazione dei pedoni sul marciapiede opposto a quello interessato dai lavori.
Nel tratto di via dei Caniana tra il civico 4 e largo Tironi:
- Divieto di sosta permanente con rimozione forzata per tutte le categorie dei veicoli.
In via dei Caniana, lato civici dispari:
- Divieto di sosta permanente con rimozione forzata solo negli stalli rientranti nell’area di cantiere.
«Saranno inoltre previste - spiega il Comune - solo in orario notturno e per alcuni giorni, chiusure totali della strada per consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni più complesse di demolizione e smontaggio dell’attuale ponte, nonché per il montaggio del nuovo impalcato. Le date precise di queste chiusure sono in fase di definizione».
