Bergamo, a Bergamo ristoranti sold out: «Pieni da settimane e molti i turisti»

Tutto prenotato, o quasi, da almeno quindici giorni. I ristoranti della città festeggiano il tutto esaurito per il giorno di Pasqua, mentre per Pasquetta pesa l’incognita meteo «Da due settimane siamo al completo – conferma Tomaso Ghilardi del Circolino –. C’è una presenza importante di bergamaschi, superiore anche al Natale, che sfiora l’80% delle prenotazioni, con tante famiglie e gruppi di amici. Domani è invece una giornata di gite fuori porta e molto dipenderà dal meteo».

La famiglia Amaddeo del gruppo Da Mimmo celebra invece un nuovo locale in Città Alta, la Vendemmia-Osteria alla Fara, che ha aperto i battenti proprio in questo fine settimana pasquale. «Torna in vita un luogo storico – fa presente Massimiliano Amaddeo – che vedrà in prima linea mia figlia Bianca, terza generazione di ristoratori dopo i miei genitori Mimmo e Lina. Abbiamo ricevuto moltissime prenotazioni sia per Pasqua sia per Pasquetta con tanti bergamaschi, affiancati da visitatori e turisti».

Pranzo di Pasqua sold out anche per la famiglia Acquaroli, che gestisce il Baretto di San Vigilio e La Ripa. «Siamo sold out con tanti clienti abituali che hanno scelto di trascorrere la festività riuniti in famiglia al ristorante – aggiunge Beppe Acquaroli –. Il meteo ha tenuto a casa tanti bergamaschi, mentre a Pasquetta vedremo anche tanti commensali provenienti da fuori provincia».

Paolo Chiari del locale L’Alimentari di piazza Vecchia fa invece presente come «c’è tanta gente in giro ma non registriamo il pienone che abbiamo visto in altre occasioni. Se a pranzo è facile riempire i locali, manca il giro di tavoli durante il giorno e la gente tende a spendere un po’ di meno, tanto che lavoriamo molto di più come bar rispetto al ristorante».

Bergamo Bassa