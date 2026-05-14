Bergamo, controlli anti droga all’Istituto Pesenti
L’INTERVENTO. Coinvolte nell’operazione polizia locale e polizia di Stato. La preside Dasdia: «Nessuna irregolarità riscontrata»Lettura meno di un minuto.
Diversi mezzi delle forze dell’ordine – in particolare della polizia locale e della polizia di Stato – sono intervenuti nella mattinata di giovedì 14 maggio, all’inizio delle lezioni, all’Istituto professionale «Cesare Pesenti».
«Il riscontro è stato molto positivo: non si sono registrate situazioni di irregolarità»
L’intervento, come spiegato dalla dirigente scolastica Milena Dasdia, rientra nell’ambito di un’operazione di controllo in collaborazione con l’Istituto. «Si è trattato – ha detto – di un’operazione di prevenzione, visto anche quello che è successo in altre scuole bergamasche. Le forze dell’ordine, con cui collaboriamo quotidianamente, hanno eseguito controlli anti droga e con l’ausilio di metal detector. Il riscontro è stato molto positivo: non si sono registrate situazioni di irregolarità».
Nell’operazione è stato coinvolto anche un elicottero della polizia, che ha sorvolato l’edificio in via Ozanam.
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