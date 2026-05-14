Bergamo, controlli anti droga all’Istituto Pesenti

«Il riscontro è stato molto positivo: non si sono registrate situazioni di irregolarità»

L’intervento, come spiegato dalla dirigente scolastica Milena Dasdia, rientra nell’ambito di un’operazione di controllo in collaborazione con l’Istituto. «Si è trattato – ha detto – di un’operazione di prevenzione, visto anche quello che è successo in altre scuole bergamasche. Le forze dell’ordine, con cui collaboriamo quotidianamente, hanno eseguito controlli anti droga e con l’ausilio di metal detector. Il riscontro è stato molto positivo: non si sono registrate situazioni di irregolarità».

Nell’operazione è stato coinvolto anche un elicottero della polizia, che ha sorvolato l’edificio in via Ozanam.