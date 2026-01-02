Cronaca / Bergamo Città
Venerdì 02 Gennaio 2026
Bergamo, crowdfunding civico: progetti entro il 21 gennaio
IL BANDO. Più tempo per partecipare al bando promosso da Bergamo Smart City: 20mila euro a sostegno di iniziative sociali, culturali e ambientali con una componente digitale.
È stata prorogata al 21 gennaio 2026 la scadenza per presentare i progetti al Crowdfunding civico 2025. La decisione è stata presa per favorire una più ampia partecipazione da parte dei soggetti interessati. Il bando sostiene iniziative negli ambiti del sociale, della cultura e dell’ambiente, con un requisito chiave: la presenza di una componente tecnologica digitale capace di generare un impatto positivo e misurabile sulla città di Bergamo.
Possono candidarsi associazioni, enti, startup, gruppi informali e innovatori del territorio, con l’obiettivo di trasformare idee progettuali in interventi concreti attraverso lo strumento del crowdfunding civico. Il bando dispone di un budget complessivo di 20mila euro ed è promosso dall’associazione Bergamo Smart City and Community con il contributo di Fondazione Homo, Fondazione Mia e Bergamo Onoranze Funebri.
«Abbiamo deciso di ampliare i termini per la presentazione dei progetti – dichiara Giacomo Angeloni, presidente di Bergamo Smart City e assessore all’Innovazione – per consentire ad associazioni, gruppi e società interessate più tempo per elaborare contenuti progettuali innovativi che, grazie alla tecnologia, possano migliorare la qualità della vita della cittadinanza». Anche per l’edizione 2025 verranno valutate iniziative ad alto impatto sociale nei settori della cura e assistenza alle categorie fragili, dell’accessibilità e della connettività urbana e, più in generale, della qualità della vita dei cittadini. I progetti dovranno integrare un’architettura tecnologica e organizzativa significativa, con particolare attenzione agli ambiti di competenza dell’ente locale, come sociale, culturale e ambientale. La durata massima delle attività previste è fissata in 12 mesi.
Il crowdfunding civico prevede un meccanismo di cofinanziamento: i progetti che riusciranno a raccogliere almeno il 50% dell’obiettivo economico attraverso le donazioni dei cittadini riceveranno un contributo aggiuntivo da Bergamo Smart City and Community, pari al restante 50%, fino a un massimo di 5mila euro per progetto. Le campagne di raccolta fondi saranno ospitate sulla piattaforma Rete del Dono, che offrirà anche supporto formativo e affiancamento nella comunicazione e nel fundraising. Le donazioni effettuate tramite la piattaforma a favore degli Enti del Terzo Settore registrati beneficeranno inoltre delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente.Possono presentare domanda gli entiiscritti al Runts e le realtà senza finalità di lucro formalmente costituite, anche se non iscritte al registro. Il regolamento completo e le modalità di candidatura sono disponibili sul sito di Bergamo Smart City. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo [email protected].
© RIPRODUZIONE RISERVATA