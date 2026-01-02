Bergamo, crowdfunding civico: progetti entro il 21 gennaio

È stata prorogata al 21 gennaio 2026 la scadenza per presentare i progetti al Crowdfunding civico 2025. La decisione è stata presa per favorire una più ampia partecipazione da parte dei soggetti interessati. Il bando sostiene iniziative negli ambiti del sociale, della cultura e dell’ambiente, con un requisito chiave: la presenza di una componente tecnologica digitale capace di generare un impatto positivo e misurabile sulla città di Bergamo.

Possono candidarsi associazioni, enti, startup, gruppi informali e innovatori del territorio, con l’obiettivo di trasformare idee progettuali in interventi concreti attraverso lo strumento del crowdfunding civico. Il bando dispone di un budget complessivo di 20mila euro ed è promosso dall’associazione Bergamo Smart City and Community con il contributo di Fondazione Homo, Fondazione Mia e Bergamo Onoranze Funebri.

«Abbiamo deciso di ampliare i termini per la presentazione dei progetti – dichiara Giacomo Angeloni, presidente di Bergamo Smart City e assessore all’Innovazione – per consentire ad associazioni, gruppi e società interessate più tempo per elaborare contenuti progettuali innovativi che, grazie alla tecnologia, possano migliorare la qualità della vita della cittadinanza». Anche per l’edizione 2025 verranno valutate iniziative ad alto impatto sociale nei settori della cura e assistenza alle categorie fragili, dell’accessibilità e della connettività urbana e, più in generale, della qualità della vita dei cittadini. I progetti dovranno integrare un’architettura tecnologica e organizzativa significativa, con particolare attenzione agli ambiti di competenza dell’ente locale, come sociale, culturale e ambientale. La durata massima delle attività previste è fissata in 12 mesi.