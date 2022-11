Bergamo diventa Capitale dei Comuni: «Siamo la voce delle nostre comunità»

Capitale del volontariato quest’anno, Capitale della Cultura nel 2023. E per tre giorni, ora, Capitale dei Comuni . Bergamo di nuovo in vetrina: ospiterà per la prima volta l’assemblea nazionale Anci (edizione numero 39), in programma dal 22 al 24 novembre , in Fiera. «La voce del Paese. Per dare la parola alle nostre comunità», è il filo rosso delle riflessioni che si dipaneranno. Stimate oltre 10mila presenze, tra amministratori e ospiti . Ad aprire la cerimonia ufficiale, martedì alle 16.30, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al quinto passaggio in terra bergamasca , è invece attesa per il gran finale (giovedì) il premier Giorgia Meloni, che ha l’appuntamento in agenda ma non lo ha ancora confermato. In mezzo una carrellata di ministri (ben 14), esperti, esponenti del mondo sociale ed economico, per uno scambio di buone pratiche, per approfondire e confrontarsi sui temi caldi che gli enti locali stanno affrontando : dal caro-energia all’uso dei fondi del Pnrr, fino alla carenza di personale. Oltre 80 gli eventi in agenda e 250 stand, su uno spazio espositivo di oltre 16mila metri quadri .