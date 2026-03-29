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Cronaca / Bergamo Città Domenica 29 Marzo 2026

Bergamo diventa una città-gioco tra Daste e Cittadella dello Sport - Video

L’EVENTO. Bergamo Ludens è sbarcata nel weekend del 28-29 marzo: due giorni in cui educazione, creatività e comunità si incontrano attraverso il gioco.

Maria Chiara Sertori
Maria Chiara Sertori Servizio Bergamo Tv

Bergamo Ludens è sbarcata a Bergamo nel weekend del 28-29 marzo: due giorni in cui educazione, creatività e comunità si incontrano attraverso il gioco. Daste e Cittadella dello Sport si trasformano in un grande laboratorio a cielo aperto con tornei, laboratori, giochi cooperativi e un’Arcade Zone per tutte le età. Oltre 40 realtà coinvolte, ospiti speciali e un messaggio chiaro: giocare è una cosa seria. Un’occasione per incontrarsi, imparare e costruire relazioni nuove partendo dal divertimento. «Bergamo Ludens - Giocando si impara» è promosso dalla Cooperativa Sociale San Martino insieme a Game Masters e al Csi Bergamo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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