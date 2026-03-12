Burger button
Cronaca / Bergamo Città Giovedì 12 Marzo 2026

Bergamo, fermato con una katana in strada: denunciato un uomo

POLIZIA DI STATO. Momenti di tensione nel pomeriggio del 10 marzo a Bergamo, dove la Polizia di Stato ha fermato e denunciato un uomo trovato in possesso di una katana.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

L’episodio è avvenuto in via Borgo Palazzo, dove una pattuglia della Squadra Volante, impegnata nel normale servizio di controllo del territorio, ha notato un uomo che alla vista degli agenti cercava di nascondere qualcosa sotto i vestiti, assumendo un atteggiamento sospetto I poliziotti hanno quindi deciso di fermarlo per un controllo. Alla richiesta di spiegazioni, l’uomo — un cittadino italiano classe 1978 — ha consegnato spontaneamente agli agenti una katana, che portava con sé senza alcuna giustificazione.

L’arma è stata immediatamente sequestrata, mentre per l’uomo è scattata la denuncia all’Autorità giudiziaria per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere, come previsto dall’articolo 4 della legge 110 del 1975. L’intervento rientra nelle attività di controllo del territorio svolte quotidianamente dalla Polizia per prevenire situazioni di rischio e garantire la sicurezza dei cittadini.

Bergamo
Giustizia, Criminalità
Forze Ordine
Criminalità
Processo
Agitazioni,Conflitti, Guerre
Conflitti (generico)