Bergamo, fermato con una katana in strada: denunciato un uomo

L’episodio è avvenuto in via Borgo Palazzo, dove una pattuglia della Squadra Volante, impegnata nel normale servizio di controllo del territorio, ha notato un uomo che alla vista degli agenti cercava di nascondere qualcosa sotto i vestiti, assumendo un atteggiamento sospetto I poliziotti hanno quindi deciso di fermarlo per un controllo. Alla richiesta di spiegazioni, l’uomo — un cittadino italiano classe 1978 — ha consegnato spontaneamente agli agenti una katana, che portava con sé senza alcuna giustificazione.