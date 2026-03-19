Bergamo, fermato per un controllo: doveva scontare tre anni per rapina
IL FERMO. Nell’ambito dei consueti servizi di controllo del territorio nell’area della stazione autolinee e di piazzale Alpini, la polizia locale di Bergamo, nella mattinata di martedì 17 marzo ha fermato un uomo poi risultato condannato in via definitiva.
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Durante le attività di presidio del territorio, gli agenti della polizia locale di Bergamo hanno controllato un uomo che diceva di non avere con sé i documenti. Per questo motivo, l’uomo, è stato accompagnato negli uffici del Comando di via Coghetti ed è stato sottoposto a rilievi foto-dattiloscopici, necessari all’identificazione.
Al termine degli accertamenti, si è scoperto che a carico dell’uomo, un cittadino tunisino classe 2005, pendeva un mandato di esecuzione per la carcerazione, emesso in seguito a una condanna definitiva per rapina, con una pena da scontare di 3 anni e 3 mesi di reclusione.
Espletate le formalità di rito, la polizia locale ha dato esecuzione al provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, portandolo nella casa circondariale di Bergamo in via Gleno.
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