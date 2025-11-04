Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Martedì 04 Novembre 2025

Bergamo festeggia l’Unità e le Forze Armate: «Difendere la democrazia come spazio di libertà»

QUATTRO NOVEMBRE . Le cerimonie istituzionali in Rocca, piazza Matteotti e piazza Vittorio Veneto. La sindaca Carnevali: «Ricordiamo il passato per costruire un domani diverso». Il prefetto Rotondi: «Giornata di grande importanza per la comunità». Il colonnello Carraro: «In un tempo che divide, la Difesa sceglie di unire».

Davide Amato
Davide Amato
Redattore
Un momento della cerimonia del 4 Novembre in piazza Vittorio Veneto
Un momento della cerimonia del 4 Novembre in piazza Vittorio Veneto
(Foto di Bedolis)

Bergamo

«Ricordiamo il passato non per coltivare ostilità antiche, ma per capire meglio il presente e costruire un domani diverso. I Caduti che oggi onoriamo non hanno combattuto per alimentare nuove inimicizie, ma perché l’Italia potesse vivere libera, unita e in pace. Questa è la responsabilità che ci prendiamo davanti alla loro memoria. È il giuramento civile che rinnoviamo ogni 4 Novembre: custodire l’armonia fra i popoli come bene prezioso e fragile, e difendere la democrazia come spazio di libertà per ciascuno di noi». È un messaggio di pace quello lanciato in piazza Vittorio Veneto dalla sindaca di Bergamo, Elena Carnevali, in occasione delle tradizionali celebrazioni istituzionali per la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, a 107 anni dalla fine della Prima guerra mondiale.

La cerimonia del 4 Novembre davanti a Palazzo Frizzoni a Bergamo
La cerimonia del 4 Novembre davanti a Palazzo Frizzoni a Bergamo
(Foto di Bedolis)
Il tributo in Rocca in Città Alta, durante le celebrazioni del 4 Novembre
Il tributo in Rocca in Città Alta, durante le celebrazioni del 4 Novembre
(Foto di Bedolis)

Le cerimonie in città

La giornata di commemorazioni, alla presenza delle autorità civili, religiose e militari e delle associazioni combattentistiche e d’arma, si è aperta alla Rocca, con benedizione, onori ai Caduti e deposizione delle corone d’alloro. A seguire in piazza Matteotti, in centro città, la deposizione delle corone d’alloro a Palazzo Frizzoni e al monumento ai Fratelli Calvi.

Le celebrazioni sono culminate nella vicina piazza Vittorio Veneto, con gli onori ai labari, ai gonfaloni e alla massima autorità, la cerimonia di alzabandiera, gli onori ai Caduti, la deposizione delle corone d’alloro alla Torre dei Caduti, la lettura da parte del prefetto Luca Rotondi del messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, gli interventi della sindaca Elena Carnevali e del comandante del 3° Reggimento Aves Aquila, colonnello Nicola Carraro, gli onori finali e la cerimonia di ammaina bandiera.

Presenti un gruppo di studenti della «Donadoni»

Presenti diversi cittadini e un gruppo di studenti della scuola Donadoni. «Anche le comunità locali, come Bergamo, possono dare un contributo: educando alla memoria storica, contrastando l’indifferenza, creando spazi di dialogo e di solidarietà tra i popoli - ha spiegato la sindaca, ricordando gli orrori della Prima guerra mondiale, richiamando l’attenzione sui conflitti in corso nel mondo e soffermandosi in particolare su Ucraina e Medio Oriente -. È un impegno che ci riguarda tutti: istituzioni, associazioni, scuole».

Le forze armate presenti in piazza Vittorio Veneto
Le forze armate presenti in piazza Vittorio Veneto
(Foto di Bedolis)
Corone d’alloro al monumento ai Fratelli Calvi
Corone d’alloro al monumento ai Fratelli Calvi
(Foto di Bedolis)

Le parole del prefetto

«Una giornata di grande importanza per la collettività - il commento del prefetto Rotondi, a margine delle cerimonie -. Il presidente della Repubblica ha ricordato lo sforzo, l’impegno e l’umanità delle nostre forze armate, in uno scenario complesso e difficile».

Il colonnello Carraro ha evidenziato che «oggi più che mai, in un tempo che divide, la Difesa sceglie di unire. Perché solo insieme ed uniti possiamo costruire un futuro più forte, più giusto, più sicuro. Ed è proprio nei momenti più complessi che possiamo riscoprire quanto la Difesa sia un ponte: un ideale punto d’incontro tra generazioni, tra territori, tra culture e ideali diversi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Politica
politica interna
Agitazioni,Conflitti, Guerre
Guerra
governo
Parlamento
Elena Carnevali
Luca Rotondi
Sergio Mattarella
Nicola Carraro
Davide Amato
EcoDiBergamo.it
Forze Armate
3° Reggimento Aves Aquila