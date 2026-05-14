Bergamo, il 4 luglio torna la Viva Fluo Run

Sabato 4 luglio torna la «Viva Fluo Run», a Bergamo: un inconfondibile mix di corsa, musica, balli e divertimento. Sarà la terza tappa della corsa in notturna, che andrà in scena a Monte Isola il 6 giugno, a Monza il 27 e, dopo Bergamo, a Brescia il 14 settembre.

Sport e divertimento

Prima e dopo la corsa, dj set a cura di Radio Viva Fm, giochi di luce e intrattenimento. Tutti i partecipanti ricevono gadget luminosi e accessori fluo per brillare dalla partenza all’arrivo, con la possibilità, in alcune aree del village, di usufruire del servizio di body painting per rendere l’esperienza ancora più coinvolgente.

Ricordando che la Viva Fluo Run non è competitiva: si può correre, camminare o semplicemente godersi lo spettacolo. Un evento adatto a tutte le età, per famiglie, gruppi di amici e chiunque voglia vivere una serata diversa dal solito. Niente cronometro, nessuna medaglia: solo sorrisi, energia, colori e tanta voglia di stare insieme in movimento.