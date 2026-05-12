Bergamo, imprenditrice denuncia un’intimidazione subita davanti alla sua azienda

Secondo quanto riferito dalla titolare dell’agenzia di comunicazione Studiomeme Srl , mentre stava entrando negli uffici del complesso « Le Terrazze Fiorite » per recuperare alcuni documenti, sarebbe stata fermata da un uomo presente nell’assembramento. Sul posto erano presenti anche alcuni agenti della Digos.

«Mi ha impedito il passaggio»

«Ho estratto lo smartphone solo per disattivare l’allarme dell’ufficio tramite l’app dedicata – racconta l’imprenditrice –. Un uomo si è parato davanti a me con fare minaccioso e mi ha impedito fisicamente il passaggio perché convinto che lo stessi filmando». La donna a quel punto ha chiesto l’intervento degli agenti per poter entrare nei locali della propria attività.