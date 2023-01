Bergamo, in un anno 6 mila pensionati in più. E l’assegno «cresce» di 30 euro

Sono stati 6.361 i nuovi pensionati bergamaschi nel 2022: di tanto è aumentato il numero degli assegni pagati dall’Inps rispetto al 2021. In totale, i pensionati bergamaschi sono stati 363.065 alla fine dello scorso anno, con un aumento praticamente identico tra maschi e femmine (queste ultime sono state molto di più se si contano i soli dipendenti pubblici). Bergamo viaggia in controtendenza rispetto al dato nazionale, che vede il numero delle pensioni in calo .