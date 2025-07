Bergamo, lavoro nero in un auto lavaggio: attività sospesa

Due imprese bergamasche sono state sospese dall’attività a seguito di controlli congiunti tra Ispettorato del lavoro e Polizia locale. Durante le verifiche dello scorso 15 luglio, gli ispettori hanno riscontrato lavoratori non regolarmente assunti sia in un autolavaggio che in un pubblico esercizio con attività di parrucchiera. Nell’autolavaggio, su cinque lavoratori, due sono risultati in nero; uno di loro, extracomunitario senza permesso di soggiorno, ha fatto scattare sanzioni amministrative superiori a 12mila euro. Nel secondo caso, su due dipendenti uno era irregolare, portando a una contestazione di oltre 6mila euro. I controlli rientrano nell’attività di prevenzione e contrasto al lavoro sommerso.