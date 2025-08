Bergamo, non si ferma all’alt e scappa sulla circonvallazione. In casa oltre 400 grammi di hashish: arrestato

Serie di operazioni per il Nucleo interventi di sicurezza urbana della polizia locale di Bergamo, nel pomeriggio di mercoledì 30 luglio. Gli agenti hanno intercettato sulla circonvallazione Fabriciano un veicolo già noto: intimato l’alt, il conducente ha tentato la fuga invadendo la corsia opposta. L’inseguimento si è concluso a Ponteranica, dove l’uomo - un cittadino italiano di 34 anni - è stato bloccato e arrestato in flagranza per resistenza a pubblico ufficiale.

L’arresto

Durante i successivi controlli, è stato trovato il mazzo di chiavi di un appartamento a Valtesse: la perquisizione, con l’unità cinofila Tenai, ha portato al sequestro di circa 430 grammi di hashish, 1,44 grammi di ketamina e materiale per il confenzionamento delle sostanze. L’uomo è stato quindi arrestato anche per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e deferito in stato di libertà per essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti per la guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti. Il veicolo è stato invece sottoposto a fermo amministrativo e a sequestro ai fini della confisca poiché utilizzato per commettere reati e condotto con patente sospesa. L’uomo era già stato controllato nei giorni precedenti e trovato in possesso di hashish. Il 31 luglio l’arresto è stato convalidato, con divieto di dimora in provincia di Bergamo.