Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città Venerdì 13 Marzo 2026

Bergamo, oltre 100 fogli di via nei primi mesi del 2026

LA QUESTURA. Intensificata l’attività di prevenzione della Polizia di Stato: nel mirino soggetti ritenuti pericolosi per la sicurezza pubblica.

Prosegue e si rafforza l’attività di prevenzione della Polizia di Stato sul territorio bergamasco. Nei primi mesi dell’anno il Questore di Bergamo ha disposto oltre cento fogli di via obbligatori nei confronti di altrettanti soggetti ritenuti pericolosi per la sicurezza pubblica. I provvedimenti sono stati adottati al termine delle attività di analisi svolte dalla Divisione anticrimine della Questura, che ha esaminato le segnalazioni di reato provenienti dall’Ufficio Prevenzione generale e Soccorso pubblico, dal Commissariato di Treviglio, dalla Squadra Mobile e dalle altre forze dell’ordine operative sul territorio.

Che cosa è il foglio di via

Il foglio di via obbligatorio è una misura di prevenzione di competenza del Questore che dispone l’allontanamento dal Comune in cui sono stati commessi comportamenti illeciti, con il divieto di farvi ritorno per un periodo compreso tra sei mesi e quattro anni. La violazione del provvedimento costituisce reato e può comportare la reclusione da 6 a 18 mesi e una multa fino a 10mila euro.

La lancia idrante

Tra gli episodi che hanno portato all’emissione dei provvedimenti vi è quello di un cittadino extracomunitario, la cui posizione è al vaglio dell’Ufficio Immigrazione, trovato a Bergamo in possesso di una lancia idrante senza giustificato motivo. Analoga misura è stata adottata anche nei confronti di un cittadino italiano sorpreso durante una perquisizione personale con sostanza stupefacente destinata allo spaccio.

Liquore da vendere ai tifosi

In un altro caso, durante i servizi di prevenzione allo stadio in occasione di una partita disputata nel mese di febbraio, il personale della Divisione Anticrimine ha identificato alcuni cittadini italiani provenienti dalla Campania, con diversi precedenti di polizia. Gli uomini sono stati trovati con una grande borsa contenente numerose bottigliette di liquore, presumibilmente destinate alla vendita ai tifosi in transito, senza riuscire a fornire una giustificazione plausibile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
governo
Giustizia, Criminalità
Forze Ordine
Criminalità
Processo
Politica
Polizia di Stato
Questura di Bergamo
Squadra Mobile