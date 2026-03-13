Bergamo, oltre 100 fogli di via nei primi mesi del 2026

Prosegue e si rafforza l’attività di prevenzione della Polizia di Stato sul territorio bergamasco. Nei primi mesi dell’anno il Questore di Bergamo ha disposto oltre cento fogli di via obbligatori nei confronti di altrettanti soggetti ritenuti pericolosi per la sicurezza pubblica. I provvedimenti sono stati adottati al termine delle attività di analisi svolte dalla Divisione anticrimine della Questura, che ha esaminato le segnalazioni di reato provenienti dall’Ufficio Prevenzione generale e Soccorso pubblico, dal Commissariato di Treviglio, dalla Squadra Mobile e dalle altre forze dell’ordine operative sul territorio.

Che cosa è il foglio di via

Il foglio di via obbligatorio è una misura di prevenzione di competenza del Questore che dispone l’allontanamento dal Comune in cui sono stati commessi comportamenti illeciti, con il divieto di farvi ritorno per un periodo compreso tra sei mesi e quattro anni. La violazione del provvedimento costituisce reato e può comportare la reclusione da 6 a 18 mesi e una multa fino a 10mila euro.

La lancia idrante

Tra gli episodi che hanno portato all’emissione dei provvedimenti vi è quello di un cittadino extracomunitario, la cui posizione è al vaglio dell’Ufficio Immigrazione, trovato a Bergamo in possesso di una lancia idrante senza giustificato motivo. Analoga misura è stata adottata anche nei confronti di un cittadino italiano sorpreso durante una perquisizione personale con sostanza stupefacente destinata allo spaccio.

Liquore da vendere ai tifosi