Bergamo, Parco Goisis e Galgario: al via un progetto di gestione condivisa e inclusione sociale

La Giunta comunale di Bergamo ha approvato il patto di collaborazione con l’associazione Brothers All Odv per la gestione del chiosco del Parco Goisis e la cura condivisa del Parco Goisis e del Parco del Galgario.

L’iniziativa, intitolata «Parco per tutti, cura e inclusione sociale», rientra nel Regolamento comunale per la collaborazione tra cittadini e amministrazione nella gestione dei beni comuni urbani e punta a coinvolgere in particolare persone senza fissa dimora in attività di volontariato e cura del territorio.

Il chiosco del Goisis diventa spazio di comunità

L’associazione Brothers All Odv, realtà del Terzo Settore attiva sui temi della marginalità e della povertà presieduta da Bruno Melis, utilizzerà il chiosco del Parco Goisis come sede per incontri, laboratori, attività informative e momenti aperti al quartiere. Il locale comunale verrà sistemato nei prossimi mesi con lavori di pulizia e tinteggiatura e sarà operativo da luglio.

L’arena del parco Goisis

(Foto di Beppe Bedolis) Il progetto prevede anche attività settimanali di pulizia e manutenzione dei due parchi, svolte da volontari insieme a persone che vivono situazioni di fragilità sociale. Tra le azioni previste: raccolta di rifiuti e mozziconi, piccole manutenzioni e segnalazioni di criticità agli uffici comunali.

Inclusione sociale e cura del verde pubblico

La conferenza stampa di presentazione del progetto di gestione dei parchi Goisis e Galgario con Nadia Mentasti, Bruno Melis e Oriana Ruzzini

(Foto di Roberto Vitali) «Coinvolgere chi vive ai margini nella cura degli spazi pubblici significa offrire dignità, responsabilità e nuove occasioni di partecipazione», sottolinea l’assessora al Verde Oriana Ruzzini, evidenziando come il progetto voglia rafforzare senso civico e comunità.

Il patto avrà durata biennale, con possibilità di rinnovo. Al Parco del Galgario, inoltre, da fine maggio partirà anche un servizio di custodia pomeridiana finanziato dal Comune.