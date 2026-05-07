Bergamo, Parco Goisis e Galgario: al via un progetto di gestione condivisa e inclusione sociale
LA NOVITÀ. Affidata a Brothers All la gestione del chiosco e la cura condivisa delle due aree verdi cittadine.
Bergamo
La Giunta comunale di Bergamo ha approvato il patto di collaborazione con l’associazione Brothers All Odv per la gestione del chiosco del Parco Goisis e la cura condivisa del Parco Goisis e del Parco del Galgario.
L’iniziativa, intitolata «Parco per tutti, cura e inclusione sociale», rientra nel Regolamento comunale per la collaborazione tra cittadini e amministrazione nella gestione dei beni comuni urbani e punta a coinvolgere in particolare persone senza fissa dimora in attività di volontariato e cura del territorio.
Il chiosco del Goisis diventa spazio di comunità
L’associazione Brothers All Odv, realtà del Terzo Settore attiva sui temi della marginalità e della povertà presieduta da Bruno Melis, utilizzerà il chiosco del Parco Goisis come sede per incontri, laboratori, attività informative e momenti aperti al quartiere. Il locale comunale verrà sistemato nei prossimi mesi con lavori di pulizia e tinteggiatura e sarà operativo da luglio.
Il progetto prevede anche attività settimanali di pulizia e manutenzione dei due parchi, svolte da volontari insieme a persone che vivono situazioni di fragilità sociale. Tra le azioni previste: raccolta di rifiuti e mozziconi, piccole manutenzioni e segnalazioni di criticità agli uffici comunali.
Inclusione sociale e cura del verde pubblico
«Coinvolgere chi vive ai margini nella cura degli spazi pubblici significa offrire dignità, responsabilità e nuove occasioni di partecipazione», sottolinea l’assessora al Verde Oriana Ruzzini, evidenziando come il progetto voglia rafforzare senso civico e comunità.
Il patto avrà durata biennale, con possibilità di rinnovo. Al Parco del Galgario, inoltre, da fine maggio partirà anche un servizio di custodia pomeridiana finanziato dal Comune.
I primi appuntamenti per la raccolta condivisa dei rifiuti sono in programma dal 22 maggio, con incontri due volte alla settimana nei due parchi e un momento conviviale finale aperto ai partecipanti.
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