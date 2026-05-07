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Cronaca / Bergamo Città Giovedì 07 Maggio 2026

Bergamo, Parco Goisis e Galgario: al via un progetto di gestione condivisa e inclusione sociale

LA NOVITÀ. Affidata a Brothers All la gestione del chiosco e la cura condivisa delle due aree verdi cittadine.

Bergamo, Parco Goisis e Galgario: al via un progetto di gestione condivisa e inclusione sociale
Il parco del Galgario a Bergamo

Bergamo

La Giunta comunale di Bergamo ha approvato il patto di collaborazione con l’associazione Brothers All Odv per la gestione del chiosco del Parco Goisis e la cura condivisa del Parco Goisis e del Parco del Galgario.

L’iniziativa, intitolata «Parco per tutti, cura e inclusione sociale», rientra nel Regolamento comunale per la collaborazione tra cittadini e amministrazione nella gestione dei beni comuni urbani e punta a coinvolgere in particolare persone senza fissa dimora in attività di volontariato e cura del territorio.

Il chiosco del Goisis diventa spazio di comunità

L’associazione Brothers All Odv, realtà del Terzo Settore attiva sui temi della marginalità e della povertà presieduta da Bruno Melis, utilizzerà il chiosco del Parco Goisis come sede per incontri, laboratori, attività informative e momenti aperti al quartiere. Il locale comunale verrà sistemato nei prossimi mesi con lavori di pulizia e tinteggiatura e sarà operativo da luglio.

Bergamo, Parco Goisis e Galgario: al via un progetto di gestione condivisa e inclusione sociale
L’arena del parco Goisis
(Foto di Beppe Bedolis)

Il progetto prevede anche attività settimanali di pulizia e manutenzione dei due parchi, svolte da volontari insieme a persone che vivono situazioni di fragilità sociale. Tra le azioni previste: raccolta di rifiuti e mozziconi, piccole manutenzioni e segnalazioni di criticità agli uffici comunali.

Inclusione sociale e cura del verde pubblico

Bergamo, Parco Goisis e Galgario: al via un progetto di gestione condivisa e inclusione sociale
La conferenza stampa di presentazione del progetto di gestione dei parchi Goisis e Galgario con Nadia Mentasti, Bruno Melis e Oriana Ruzzini
(Foto di Roberto Vitali)

«Coinvolgere chi vive ai margini nella cura degli spazi pubblici significa offrire dignità, responsabilità e nuove occasioni di partecipazione», sottolinea l’assessora al Verde Oriana Ruzzini, evidenziando come il progetto voglia rafforzare senso civico e comunità.

Il patto avrà durata biennale, con possibilità di rinnovo. Al Parco del Galgario, inoltre, da fine maggio partirà anche un servizio di custodia pomeridiana finanziato dal Comune.

I primi appuntamenti per la raccolta condivisa dei rifiuti sono in programma dal 22 maggio, con incontri due volte alla settimana nei due parchi e un momento conviviale finale aperto ai partecipanti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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