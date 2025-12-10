Bergamo, pedone investito in via Paleocapa. In ospedale in codice giallo

Stava attraversando sulle strisce pedonali in via Paleocapa, a poca distanza dall’incrocio con via Paglia, quando è stato travolto da una Ford Fiesta. È successo nel pomeriggio di mercoledì 10 dicembre, intorno alle 15,40.

Ferito un 28enne

La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio da parte degli agenti della polizia locale, intervenuti per i rilievi del caso e per regolare la circolazione. Ferito, fortunatamente in maniera non grave, un uomo di 28 anni, trasportato in codice giallo al Papa Giovanni XXIII. Sul posto, per prestare i primi soccorsi, sono arrivate un’ambulanza della Croce Rossa di Alzano e un’automedica.