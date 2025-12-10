Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Mercoledì 10 Dicembre 2025

Bergamo, pedone investito in via Paleocapa. In ospedale in codice giallo

L’INCIDENTE. Era sulle strisce, la dinamica è al vaglio da parte degli agenti della polizia locale. Traffico in centro.

Pietro Giudici
Pietro Giudici
Redattore
I soccorsi sul luogo dell’incidente
I soccorsi sul luogo dell’incidente

Bergamo

Stava attraversando sulle strisce pedonali in via Paleocapa, a poca distanza dall’incrocio con via Paglia, quando è stato travolto da una Ford Fiesta. È successo nel pomeriggio di mercoledì 10 dicembre, intorno alle 15,40.

Ferito un 28enne

La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio da parte degli agenti della polizia locale, intervenuti per i rilievi del caso e per regolare la circolazione. Ferito, fortunatamente in maniera non grave, un uomo di 28 anni, trasportato in codice giallo al Papa Giovanni XXIII. Sul posto, per prestare i primi soccorsi, sono arrivate un’ambulanza della Croce Rossa di Alzano e un’automedica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Disastri, Incidenti
Incidenti nei trasporti
Politica
Enti locali
Salute
assistenza sanitaria
Tempo libero
Spostamenti, Trasporti quotidiani
Polizia Locale
croce rossa