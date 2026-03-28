Bergamo piange l’ex sindaco Franco Tentorio, morto per un attacco cardiaco a 81 anni
IL LUTTO. Il cordoglio trasversale per un uomo politico che amava la sua città e ha voluto, per tutta la sua vita, prendersene cura. La salma è composta alla casa del commiato di via San Bernardino. Da domenica verrà trasportata in Comune. Lunedì 30 marzo sono in programma i funerali alle 10 al Tempio Votivo.
Bergamo
Città in lutto per la morte di Franco Tentorio, ex sindaco dal 2009 al 2014, scomparso improvvisamente venerdì 27 marzo all’età di 81 anni. Il malore fatale lo ha colpito alla scrivania del suo studio, inutile il tentativo di rianimarlo e la corsa in ospedale in ambulanza, Tentorio è spirato alle 14.
Figura storica del centrodestra cittadino, Tentorio è stato per decenni protagonista della vita politica e amministrativa orobica, recordman di presenza in consiglio comunale, ha lasciato un’impronta decisa sulla città, riconosciuta anche dagli avversari.
Guarda qui un’intervista di Franco Tentorio a Bergamo Tv.
Bergamo, politica in lutto per la morte di Franco Tentorio, sindaco dal 2009 al 2014. Video di MASSIMO SONZOGNI
La notizia della sua morte ha suscitato immediatamente un’ondata di cordoglio trasversale. Messaggi di stima e affetto sono arrivati da istituzioni, colleghi e cittadini, a testimonianza di un legame profondo con la comunità bergamasca. Il Comune lo ha ricordato come un amministratore «attento al bene comune», capace di esercitare il proprio ruolo con moderazione, rispetto delle istituzioni e disponibilità al dialogo: «Protagonista della vita istituzionale cittadina per quasi cinquant’anni, ha servito la comunità con dedizione, rigore amministrativo e rispetto per le istituzioni, doti che gli valsero nel 2021 il conferimento della Medaglia d’Oro e Civica benemerenza», si legge in una nota di PalaFrizzoni.
Franco Tentorio le foto dell’impegno politico
Chi era Franco Tentorio
Commercialista di professione e politico di lungo corso, Tentorio aveva iniziato la sua carriera negli anni Settanta, diventando nel tempo il consigliere comunale più longevo nella storia di Bergamo. Nel 2009 la vittoria alle elezioni lo portò a Palazzo Frizzoni, dove guidò la città per cinque anni alla testa di una coalizione di centrodestra.
Il suo stile, ricordano in molti, era improntato alla sobrietà e al confronto. Anche gli avversari politici ne sottolineano oggi la correttezza istituzionale e la capacità di dialogo. La sindaca Elena Carnevali ha parlato di una persona «cordiale,», mentre il governatore lombardo Attilio Fontana lo ha definito «profondamente legato alla sua comunità».
Il corpo alla Casa del Commiato
Franco Tentorio lascia la moglie Angela, i figli Francesca e Ottorino, e la nipote Ida, colei che ha raccolto il suo testimone politico e ora siede trai banchi del consiglio comunale. La salma è stata portata alla casa del commiato di via San Bernardino aperta sabato 28 marzo dalle 8.30 alle 19. Domenica il feretro sarà trasferito nell’aula consigliare del Comune di Bergamo e sarà possibile rendere omaggio all’ex sindaco dalle 9 alle 19 e dalle 8.30 alle 9.30 di lunedì 30 marzo quando la salma verrà portata al Tempio Votivo di via Statuto per il funerale previsto per le 10.
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