Bergamo, picchiato per debito di droga. Un arresto e due denunciati

Pare ci sia un debito di droga all’origine dell’aggressione con pestaggio di un uomo, nella notte tra venerdì 30 e sabato 31 gennaio, da parte di tre persone – due italiani e un immigrato originario del Burkina Faso – uno dei quali è stato poi arrestato perché trovato con un chilo e mezzo di marijuana in casa e gli altri due denunciati a piede libero in concorso tra loro per sequestro di persona e rapina.

L’intervento della polizia

Attorno alle 3 della notte la vittima è stata trovata ferita in via Borgo Palazzo, soccorsa dal 118 e trasferita per un controllo al Bolognini di Seriate e poi dimessa. La polizia di Stato interviene con una volante e raccoglie la sua denuncia: l’uomo, con problemi di tossicodipendenza, riferisce di essere salito a bordo di un’auto con a bordo inizialmente due conoscenti nella zona di via Carnevali e di essere stato incappucciato, picchiato e poi abbandonato appunto in via Borgo Palazzo dopo che l’auto avrebbe fatto – salito anche un terzo uomo – alcuni giri nella periferia cittadina. Il tutto perché la vittima non avrebbe onorato un debito di droga di alcune centinaia di euro: durante i concitati momenti in cui resta in balia dei tre conoscenti, l’uomo viene anche costretto a chiamare sua sorella, alla quale i tre chiedono di saldare il suo debito.

Le indagini