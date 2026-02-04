Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Mercoledì 04 Febbraio 2026

Bergamo, picchiato per debito di droga. Un arresto e due denunciati

LA VICENDA. Nella notte di venerdì 30 gennaio, la vittima sequestrata in auto. A casa di uno degli indagati c’erano 1,5 kg di marijuana.

La questura
La questura

Pare ci sia un debito di droga all’origine dell’aggressione con pestaggio di un uomo, nella notte tra venerdì 30 e sabato 31 gennaio, da parte di tre persone – due italiani e un immigrato originario del Burkina Faso – uno dei quali è stato poi arrestato perché trovato con un chilo e mezzo di marijuana in casa e gli altri due denunciati a piede libero in concorso tra loro per sequestro di persona e rapina.

L’intervento della polizia

Attorno alle 3 della notte la vittima è stata trovata ferita in via Borgo Palazzo, soccorsa dal 118 e trasferita per un controllo al Bolognini di Seriate e poi dimessa. La polizia di Stato interviene con una volante e raccoglie la sua denuncia: l’uomo, con problemi di tossicodipendenza, riferisce di essere salito a bordo di un’auto con a bordo inizialmente due conoscenti nella zona di via Carnevali e di essere stato incappucciato, picchiato e poi abbandonato appunto in via Borgo Palazzo dopo che l’auto avrebbe fatto – salito anche un terzo uomo – alcuni giri nella periferia cittadina. Il tutto perché la vittima non avrebbe onorato un debito di droga di alcune centinaia di euro: durante i concitati momenti in cui resta in balia dei tre conoscenti, l’uomo viene anche costretto a chiamare sua sorella, alla quale i tre chiedono di saldare il suo debito.

Le indagini

Cosa che non avviene. A quel punto la vittima viene lasciata in strada e scattano i soccorsi. Le successive indagini della questura portano all’individuazione dei tre presunti autori dell’aggressione: i primi due vengono rintracciati quasi subito, ancora in auto, e accompagnati in questura. Uno ha addosso alcuni grammi di droga. Il terzo presunto complice, un italiano, viene invece rintracciato in un secondo momento perché era già sceso dalla vettura. A casa di quest’ultimo, durante una perquisizione, la polizia trova il chilo e mezzo di marijuana e scatta l’arresto per detenzione di droga ai fini dello spaccio. Gli altri due dovranno invece rispondere di rapina e sequestro di persona.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Giustizia, Criminalità
Criminalità
Forze Ordine
Economia, affari e finanza
Finanza (generico)
Sociale
Dipendenze
Polizia di Stato
118