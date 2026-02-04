Cronaca / Bergamo Città
Mercoledì 04 Febbraio 2026
Bergamo, picchiato per debito di droga. Un arresto e due denunciati
LA VICENDA. Nella notte di venerdì 30 gennaio, la vittima sequestrata in auto. A casa di uno degli indagati c’erano 1,5 kg di marijuana.
Pare ci sia un debito di droga all’origine dell’aggressione con pestaggio di un uomo, nella notte tra venerdì 30 e sabato 31 gennaio, da parte di tre persone – due italiani e un immigrato originario del Burkina Faso – uno dei quali è stato poi arrestato perché trovato con un chilo e mezzo di marijuana in casa e gli altri due denunciati a piede libero in concorso tra loro per sequestro di persona e rapina.
L’intervento della polizia
Attorno alle 3 della notte la vittima è stata trovata ferita in via Borgo Palazzo, soccorsa dal 118 e trasferita per un controllo al Bolognini di Seriate e poi dimessa. La polizia di Stato interviene con una volante e raccoglie la sua denuncia: l’uomo, con problemi di tossicodipendenza, riferisce di essere salito a bordo di un’auto con a bordo inizialmente due conoscenti nella zona di via Carnevali e di essere stato incappucciato, picchiato e poi abbandonato appunto in via Borgo Palazzo dopo che l’auto avrebbe fatto – salito anche un terzo uomo – alcuni giri nella periferia cittadina. Il tutto perché la vittima non avrebbe onorato un debito di droga di alcune centinaia di euro: durante i concitati momenti in cui resta in balia dei tre conoscenti, l’uomo viene anche costretto a chiamare sua sorella, alla quale i tre chiedono di saldare il suo debito.
Le indagini
Cosa che non avviene. A quel punto la vittima viene lasciata in strada e scattano i soccorsi. Le successive indagini della questura portano all’individuazione dei tre presunti autori dell’aggressione: i primi due vengono rintracciati quasi subito, ancora in auto, e accompagnati in questura. Uno ha addosso alcuni grammi di droga. Il terzo presunto complice, un italiano, viene invece rintracciato in un secondo momento perché era già sceso dalla vettura. A casa di quest’ultimo, durante una perquisizione, la polizia trova il chilo e mezzo di marijuana e scatta l’arresto per detenzione di droga ai fini dello spaccio. Gli altri due dovranno invece rispondere di rapina e sequestro di persona.
