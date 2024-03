Bergamo con la pioggia, il poco sole del pomeriggio “accende” la Pasqua di Città Alta - Foto e video

Sono bastati pochi raggi per far uscire centinaia di persone all’aria aperta, in attesa dell’imminente peggioramento del meteo che porterà di nuovo la pioggia già nelle prossime ore.

Per domenica e lunedì di Pasquetta il consiglio è di visitare uno dei tanti musei aperti per apprezzare le istituzioni culturali della nostra città. Il tempo perturbato proseguirà infatti anche per Pasquetta, sacrificando inevitabilmente grigliate e gite fuori porta. Ma quello che conta è la compagnia, in modo da trascorrere giornate serene e ricaricare le pile in vista delle ripresa delle attività lavorative, in programma da martedì.